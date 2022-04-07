Com histórico contra o Grêmio, conheça Ayacucho, o primeiro rival do São Paulo na Sul-Americana

Em 2021, a equipe garantiu sua vaga na Copa Libertadores após ter alcançado as semifinais do Campeonato Peruano de Futebol, sendo eliminado na época pelo Sporting Cristal. Estreante na competição, jogou contra o Grêmio, na segunda fase da Liberta. Porém, perdeu tanto no jogo de ida, por 2 a 1, quanto no de volta, por uma goleada de 6 a 1.Além da sua rápida aparição na Libertadores do último ano, Ayacucho participou das edições de 2012, 2013 e 2014 da Copa Sul-Americana, porém, ainda adotava seu nome antigo: Inti Gas.

O time é comandado pelo técnico Alejandro Apud desde novembro do último ano. Um dos principais nomes da equipe é o uruguaio Cristian Techera. Techera, de 29 anos, teve passagens pela MLS e pelo Campeonato Argentino. O jogador assinou com o Ayacucho no começo desse ano e é visto como uma das grandes promessas. Na temporada, até o momento, já foi o autor de seis gols e três assistências, em dez partidas disputadas.TABELA> Veja a tabela da Copa Sul-AmericanaAcostumado a jogar em locais de altitude, tal fator pode ser um fato positivo em relação ao São Paulo. Embora não tenha uma torcida muito grande, a equipe não jogará em casa. Tudo isso porque seu estádio, chamado de Estádio Ciudad de Cumaná, não tem a iluminação adequada. Assim, o jogo será em Lima, no estádio Nacional, sem público.Para se classificar e ter a chance de enfrentar o Tricolor paulista, Ayacucho eliminou o Sport Boys Association na primeira fase do torneio, após garantir vantagem ao vencer na primeira disputa por 2x0, mesmo que tenha perdido no jogo de volta por 3x2. O Ayacuho está na décima colocação do Torneio Apertura, fase que divide as temporadas de alguns torneios nacionais da América Latina.O São Paulo enfrenta o Ayacucho nesta quinta-feira (7), às 21h30, em sua estreia na Copa Sul-Americana. Este será o primeiro torneio continental disputado pelo Tricolor paulista desde a sua eliminação na Libertadores, em 2021.