Com história semelhante, Torino anuncia novo uniforme em homenagem à Chapecoense

Nesta sexta-feira, o Torino anunciou o lançamento do novo uniforme de goleiros da temporada 2021/22, em homenagem à Chapecoense. O clube italiano foi vítima de um acidente aéreo em 1949 e, desde a tragédia envolvendo a Chape, mantém relação de solidariedade com o time brasileiro. Em 2017, um anos após o acidente de Medellín, o Toro também vestiu uniforme verde em gesto de apoio à Chapecoense no empate contra o Atalanta. Em 2018, os times disputaram um amistoso no Estádio Olímpico Grande Torino, em Turim.