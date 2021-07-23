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futebol

Com história semelhante, Torino anuncia novo uniforme em homenagem à Chapecoense

Clube italiano sofreu acidente aéreo em 1949 e desde 2016 mantém relação de amizade com a Chape; Il Toro também homenageou River Plate na coleção...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 18:08

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 18:08
Crédito: Divulgação / Torino
Nesta sexta-feira, o Torino anunciou o lançamento do novo uniforme de goleiros da temporada 2021/22, em homenagem à Chapecoense. O clube italiano foi vítima de um acidente aéreo em 1949 e, desde a tragédia envolvendo a Chape, mantém relação de solidariedade com o time brasileiro. Em 2017, um anos após o acidente de Medellín, o Toro também vestiu uniforme verde em gesto de apoio à Chapecoense no empate contra o Atalanta. Em 2018, os times disputaram um amistoso no Estádio Olímpico Grande Torino, em Turim.
> Confira a tabela da Lega Serie A 2021/22Neste ano, o uniforme lançado foi lançado na campanha "Unidos pelo destino", que reforça os laços criados de 2016 até hoje. O segundo uniforme do Torino também relembra a relação de amizade da instituição com o River Plate, da Argentina, criada a partir do amistoso ocorrido entre os times depois da tragédia de 1949.

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