Com Hazard de volta, Real Madrid divulga lista de relacionados

A pausa do futebol provocada pela disseminação do novo coronavírus trouxe alguns benefícios para uma parte de jogadores da Europa. Atletas que estavam machucados e tinham a reta final de temporada em risco ganharam um tempo a mais para recuperação e podem ajudar seus respectivos clubes agora.
O Real Madrid se encaixa neste caso. Principal contratação da equipe merengue no início da temporada, o atacante Eden Hazard sofreu duas graves lesões ao longo do ano e quase não entrou em campo com a camisa branca. O belga, no entanto, está recuperado e foi convocado por Zidane para o jogo contra o Eibar, neste domingo.
VEJA A LISTA DE RELACIONADOSGoleiros: Courtois, Areola e Altube;Defensores: Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy e Javi Hernández;Meio-campistas: Toni Kroos, Modric, Isco, Casemiro, Valverde e James Rodríguez;Atacantes: Hazard, Benzema, Bale, Asensio, Brahim, Vinícius Jr. e Rodrygo.