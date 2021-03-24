Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com hat-trick de Yilmaz e polêmica em gol não marcado, Turquia vence a Holanda pelas Eliminatórias
Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:01

Crédito: TOLGA BOZOGLU / POOL / AFP
A Holanda estreou com derrota nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Jogando fora de casa, a equipe dos Países Baixos perdeu para a Turquia por 4 a 2. Com três gols, Yilmaz foi o grande destaque da partida. Çalhanoglu também deixou sua marca; Klaassen e De Jong descontaram.Logo aos 15 minutos de partida, Yilmaz foi encontrado por Çalhanoglu. Da entrada da área, o atacante do Lille finalizou, a bola desviou na mão do defensor e foi para o fundo da rede.
De pênalti, Yilmaz ampliou aos 33. Mas a dupla estava insana. Çalhanoglu, com apenas 30 segundos do segundo tempo, acertou um belo chute de fora da área para ampliar a vantagem.
Ainda no primeiro tempo, a Holanda viu um gol negado. De Ligt colocou a bola na trave, ela entrou, mas Ozan Kabak tirou. Como não tem VAR, o juiz mandou o jogo seguir.
Com 3-0 no placar, Klaassen entrou. E foi ele quem recebeu cruzamento de Depay, tirou a marcação com um lindo corte e finalizou para diminuir com apenas seis minutos em campo. Era a reação holandesa, que se acentuou com De Jong, um minuto depois. 3-2.
O dia, porém, era de Yilmaz. Cobrando falta, o atacante finalizou no ângulo do goleiro para fechar o placar da partida. Nos acréscimos, Depay ainda perdeu um pênalti.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados