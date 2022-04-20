Com 'hat-trick' de Sasha, Atlético-MG vence o Brasiliense e encaminha vaga nas oitavas da Copa do Brasil

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG 3 X 0 BRASILIENSEData: 20 de abril de 2022Horário: 19h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)lÁrbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima ( Ambos de SP)Gols: Sasha, aos 3’-1ºT(1-0), Sasha, aos 8’’-1ºT(2-0), Sasha, aos 40’-1ºT(3-0)Cartões amarelos: André Luiz (BRA), Allan (ATL), Marcão (BRA), Guilherme Castilho (ATL)Cartões vermelhos: não houvePúblico: 20.062Renda: R$ 507.455,40 ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson; Guga; Igor Rabello, Diego Godín e Guilherme Arana(Rubens, aos 24’-2ºT) ; Allan (Otávio-intervalo), Calebe (Savinho, aos 29’-2ºT) e Zaracho (Guilherme Castilho-intervalo); Savarino, Vargas e Eduardo Sasha (Fábio Gomes, aos 18’-2ºT) BRASILIENSE (Técnico: Celso Teixeira)
Edmar Sucuri; Andrezinho, Badhuga, Gustavo Henrique e Erick Daltro; Railon (Radamés-intervalo), Zotti (Bernardo, aos 17’-2ºT), Aldo, e Tobinha (Aloísio, aos 39’-2ºT); Luquinhas (Daniel Alagoano-intervalo ) e Marcão (Keynan, aos 46’-2ºT)