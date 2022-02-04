Com hat trick de Milik e gol de Gerson, Olympique de Marseille vence o Angers pelo Francês

Ainda que de forma provisória, o Olympique de Marseille assumiu a vice-liderança do Campeonato Francês. Nesta sexta-feira, o time de Sampaoli venceu o Angers de virada por 5 a 2 no Estádio Vélodrome, pela 23ª rodada da Ligue 1. Fulgini e Bentaleb abriram o placar para os visitantes, mas Milik (3), Gerson e Ünder garantiram mais três pontos para os donos da casa.> Técnicos que não deram certo no clube onde tiveram destaque como jogadorFALHA CUSTA CARO

O Angers saiu na frente com apenas oito minutos de jogo. Dentro da área, Gerson e Kamara ficaram indecisos sobre quem ficaria com a bola. Assim, o brasileiro tomou a iniciativa, assumiu a posse. No entanto, ele logo foi desarmado por Fulgini. O camisa 10 do Angers, então, bateu forte e abriu o placar para os visitantes. DOMÍNIO INICIAL

Três minutos depois, o Angers ampliou a vantagem. Boufal fez fila na marcação e tocou para Fulgini. O atacante cruzou rasteiro atrás para Bentaleb finalizar. A bola desviou na zaga, e tirou o goleiro Pau Lopes da jogada.OLYMPIQUE ACORDA

Depois de ditar o ritmo do começo do primeiro tempo, o Angers viu os donos da casa reagirem. Guendouzi recuperou a posse de bola no meio campo e acionou Milik, que estava aberto pelo lado direito. O camisa 9 invadiu a área e bateu com categoria para marcar.GERSON SE REDIME

O empate não tardou a acontecer. Dois minutos depois de diminuir o placar, Gerson recebeu no meio campo, ajeitou o corpo e bateu forte no canto esquerdo do goleiro. Após o gol, o Olympique de Marseille foi superior na partida e construiu chances para virar ainda na primeira etapa.

> Veja e simule a tabela da Ligue 1NA FRENTE

O time de Marseille manteve a pegada do fim do primeiro tempo e, assim, construiu a virada. Após lançamento, Gerson ganhou da marcação e levantou na medida para Milik, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.VIROU GOLEADA

O quarto gol do Olympique na partida veio, mais uma vez, com Milik. Ünder cruzou rasteiro na área e na medida para o camisa 9, que conseguiu o desvio para estufar as redes do Angers.

Inclusive, por falar em Ünder, ele foi o autor do quinto gol. Lucas Peres cruzou na área, mas a zaga do Angers fez o corte. O camisa 17 pegou o rebote de primeira e mandou no ângulo, sem chances de defesa para Petkovic.SEQUÊNCIA

O Olympique de Marseille volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Nice, às 17h15, pelas quartas de final da Copa da França. Já o Angers tem compromisso apenas no próximo domingo, 13, contra Strasbourg, às 11h, em jogo válido pelo Campeonato Francês.