futebol

Com hat-trick de Lewandowski, Bayern aplica goleada na Budesliga

Bayern de Munique não tomou conhecimento do Colônia com grande jogo do atacante polonês. Além dos três gols, o camisa nove contribuiu com uma assistência...
Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 13:21

Em dia inspirado de Lewandowski, o Bayern de Munique goleou o Colônia fora de casa por 4 a 0 pela 19ª rodada da Bundesliga. Com hat-trick e uma assistência do polonês, os bávaros chegam aos 46 pontos e afastam a ameaça de aproximação do Borussia Dortmund.INÍCIO ARRASADORO Bayern de Munique mostrou superioridade desde o início. Aos oito minutos, Lewandowski recebeu passe dentro da área e finalizou no cantinho para marcar o seu 21º gol na Bundesliga e abrir o placar. Aos 24, Tolisso tabelou com o polonês dentro da área e soltou um balaço no ângulo para ampliar o marcador.
> Veja a tabela da Bundesliga
DOIS MILAGRESNo ataque seguinte após o segundo gol, o Bayern envolveu o Colônia dentro da própria área, Muller recebeu um passe na pequena área, mas parou em ótima defesa de Schwabe. No fim da primeira etapa, o artilheiro bávaro recebeu passe de fora da área, avançou em direção ao gol e soltou uma bomba para outra grande intervenção do goleiro.
SÓ DÁ ELENo início da segunda etapa, o Bayern de Munique voltou pressionando e Lewandowski quase ampliou o marcador aos seis minutos após ser lançado em profundidade na área, mas finalizou para boa defesa de Schwabe. No entanto, aos 16 minutos, o camisa nove recebeu passe de Sané na área e bateu de perna esquerda para ampliar o placar.
FICOU NA TENTATIVAApós o 3º gol, o Colônia buscou uma reação na partida e aos 28 minutos Ljubicic recebeu bola pelo lado direito e finalizou para grande defesa de Neuer. Aos 31, Hübers aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou na trave. Após os erros, Sané fez grande jogada individual, encontrou Lewandowski no lado esquerdo da área e o artilheiro anotou seu hat-trick.
bayern de munique
