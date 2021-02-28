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Com hat-trick de Diogo, BG Pathum goleia e fica muito próximo do título tailandês

Diogo não participou dos dois últimos jogos por problemas musculares...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 13:55

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 13:55
Crédito: Diogo vive ótimo momento com camisa do BG Pathum (Divulgação
Com três gols de Diogo, o BG Pathum goleou o Samut Prakan City por 6 a 0, fora de casa, no último sábado, pela 23ª rodada da Thai League. O zagueiro brasileiro Vitor Cardoso, duas vezes, e Santipharp Chan-ngom completram o placar para o BG Pathum.A vitória deixou a equipe de Diogo com uma mão na taça do Campeonato Tailandês, já que o time manteve 19 pontos de diferença para o Buriram United, vice-líder, e agora estão em disputa apenas 21 pontos, já que faltam sete rodadas para o fim da competição.
Diogo, que ficou fora das duas últimas partidas do BG Pathum por conta de uma lesão no músculo adutor da perna esquerda, iniciou a partida de hoje no banco por precaução da comissão técnica. O brasileiro entrou no intervalo e mudou completamente o cenário da partida, já que o BG Pathum vencia por apenas 1 a 0 e encontrava dificuldades para furar a retranca do adversário.
- Foi muito importante para mim. Depois de ficar dois jogos fora por causa de uma lesão foi incrível entrar nesse jogo e ajudar com três gols. Isso vai ser muito importante para a minha confiança, já que cheguei há pouco tempo e estou me sentindo cada vez mais em casa - disse Diogo.
Na próxima quinta-feira, o BG Pathum receberá o Sukhotai, que luta contra o rebaixamento na Thai League. Caso vença, a equipe de Diogo conquistará pela primeira vez o título tailandês.
- Estamos muito perto do título, mas temos que manter o mesmo foco. Vai ser um jogo complicado, pois o nosso próximo adversário está lutando para não cair, mas temos que entrar com espírito de decisão e dar tudo para confirmar o título na próxima rodada - completou o brasileiro.

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