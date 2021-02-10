Com hat-trick de Brenda, Botafogo goleia Portuguesa pelo Carioca

Arrasador. Este é o resumo do Botafogo no Campeonato Carioca Feminino até aqui. Na tarde desta quarta-feira, as Gloriosas venceram a Portuguesa por 6 a 0, no CEFAT, no Niterói, pela 3ª rodada da competição. Brenda (três vezes), Juliana (duas) e Kamilla balançaram as redes para o Alvinegro.
Desta forma, a equipe comandada por Gláucio Carvalho mantém o 100% de aproveitamento na competição. Com 9 pontos, o Botafogo é o segundo colocado, ficando atrás do Fluminense, líder, pelo critério de saldo de gols.
O Botafogo volta aos gramados no dia 20 de fevereiro, um sábado, para enfrentar o Boavista/Zico10 no CEFAT, às 15h30.