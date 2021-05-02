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futebol

Com hat-trick de Bale, Tottenham goleia o Sheffield United no Inglês

Camisa 9 comanda goleada dos Spurs sobre equipe que já está rebaixada e equipe londrina segue sonhando com vaga na próxima edição da Champions League...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 17:15

LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 17:15
Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Goleada em Londres. O Tottenham recebeu o lanterna e já rebaixado Sheffield United pela 34ª rodada do Campeonato Inglês e os Spurs não tomaram conhecimento do adversário. Com três gols de Bale e um de Son, o time londrino venceu por 4 a 0.
+ Veja a tabela da Premier LeagueHAT-TRICKO Tottenham dominou o primeiro tempo, mas marcou apenas uma vez. Aos 35 minutos, Aurier levantou bola para Bale, que tocou por cobertura na saída do goleiro. Na etapa final, o camisa 9 ampliou em contra-ataque depois de passe de Son e fez o terceiro em mais uma bela jogada de Aurier.
SON COMPLETAPor último, mas não menos importante e nem menos bonito, o sul-coreano Heung-Min Son recebeu de Bergwijn, que fez jogada pela direita, e limpou a marcação antes de bater de chapa da entrada da área para acertar o ângulo e fazer um golaço.
SONHO EUROPEUCom o resultado, o Tottenham chegou aos 56 pontos e, momentaneamente, está na quinta posição. O clube sonha com uma vaga na próxima Champions League, por mais que seja muito difícil, mas ainda tem esperança de conseguir se classificar para a Liga Europa.
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SEQUÊNCIA​Na próxima rodada, o Tottenham enfrenta o Leeds, fora de casa. O Sheffield, por sua vez, recebe o Crystal Palace.

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