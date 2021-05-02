Com hat-trick de Bale, Tottenham goleia o Sheffield United no Inglês

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Goleada em Londres. O Tottenham recebeu o lanterna e já rebaixado Sheffield United pela 34ª rodada do Campeonato Inglês e os Spurs não tomaram conhecimento do adversário. Com três gols de Bale e um de Son, o time londrino venceu por 4 a 0.

+ Veja a tabela da Premier LeagueHAT-TRICKO Tottenham dominou o primeiro tempo, mas marcou apenas uma vez. Aos 35 minutos, Aurier levantou bola para Bale, que tocou por cobertura na saída do goleiro. Na etapa final, o camisa 9 ampliou em contra-ataque depois de passe de Son e fez o terceiro em mais uma bela jogada de Aurier.

SON COMPLETAPor último, mas não menos importante e nem menos bonito, o sul-coreano Heung-Min Son recebeu de Bergwijn, que fez jogada pela direita, e limpou a marcação antes de bater de chapa da entrada da área para acertar o ângulo e fazer um golaço.

SONHO EUROPEUCom o resultado, o Tottenham chegou aos 56 pontos e, momentaneamente, está na quinta posição. O clube sonha com uma vaga na próxima Champions League, por mais que seja muito difícil, mas ainda tem esperança de conseguir se classificar para a Liga Europa.

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