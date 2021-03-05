Com Guardiola e Tuchel, Premier League divulga indicados ao prêmio de melhor treinador de fevereiro

Crédito: Divulgação/Premier League

A Premier League divulgou, nesta sexta-feira, os indicados ao prêmio de Melhor Treinador de Fevereiro. Os quatro indicados são Pep Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea), Nuno Espírito Santo (Wolverhampton) e Scott Parker (Fulham).

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Pep Guardiola ganhou todas as seis partidas que disputou com o Manchester City em fevereiro. Ele marcou 10 gols em vitórias folgadas contra Liverpool, Tottenham e Everton.Nuno Espírito Santo terminou o mês invicto com o Wolverhampton. Ele venceu três partidas e empatou duas.

Scott Parker conquistou nove pontos com o Fulham, incluindo a primeira vitória na Premier League. Ele venceu duas partidas, empatou três e perdeu uma.