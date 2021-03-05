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Com Guardiola e Tuchel, Premier League divulga indicados ao prêmio de melhor treinador de fevereiro

Nuno Espírito Santo, do Wolverhampton, e Scott Parker, do Fulham, completam a lista dos quatro comandantes...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 12:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 12:56
Crédito: Divulgação/Premier League
A Premier League divulgou, nesta sexta-feira, os indicados ao prêmio de Melhor Treinador de Fevereiro. Os quatro indicados são Pep Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea), Nuno Espírito Santo (Wolverhampton) e Scott Parker (Fulham).
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Pep Guardiola ganhou todas as seis partidas que disputou com o Manchester City em fevereiro. Ele marcou 10 gols em vitórias folgadas contra Liverpool, Tottenham e Everton.Nuno Espírito Santo terminou o mês invicto com o Wolverhampton. Ele venceu três partidas e empatou duas.
Scott Parker conquistou nove pontos com o Fulham, incluindo a primeira vitória na Premier League. Ele venceu duas partidas, empatou três e perdeu uma.
Thomas Tuchel chegou ao Chelsea e passou o primeiro mês invicto. Foram cinco partidas, três vitórias e dois empates.

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