Com Guardiola e Tuchel, Premier League divulga indicados ao prêmio de melhor treinador de fevereiro

A Premier League divulgou, nesta sexta-feira, os indicados ao prêmio de Melhor Treinador de Fevereiro. Os quatro indicados são Pep Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea), Nuno Espírito Santo (Wolverhampton) e Scott Parker (Fulham).
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Pep Guardiola ganhou todas as seis partidas que disputou com o Manchester City em fevereiro. Ele marcou 10 gols em vitórias folgadas contra Liverpool, Tottenham e Everton.Nuno Espírito Santo terminou o mês invicto com o Wolverhampton. Ele venceu três partidas e empatou duas.
Scott Parker conquistou nove pontos com o Fulham, incluindo a primeira vitória na Premier League. Ele venceu duas partidas, empatou três e perdeu uma.
Thomas Tuchel chegou ao Chelsea e passou o primeiro mês invicto. Foram cinco partidas, três vitórias e dois empates.