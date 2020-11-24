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Com grupo embolado, Real Madrid e Inter de Milão têm duelo decisivo pela Liga dos Campeões

As duas equipes se enfrentaram na última rodada e os merengues saíram vitoriosos.
Quem perder a partida terá um caminho difícil para avançar na competição...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 17:16

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 17:16

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
As duas equipes favoritas no Grupo B da Liga dos Campeões não se encontram em situações muito favoráveis. Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília). Quem vencer o confronto terá uma missão mais fácil pela frente.
O Real Madrid ocupa a terceira colocação do grupo, com quatro pontos somados. A Inter de Milão está na lanterna, com apenas dois. A equipe que sair derrotada, terá uma missão difícil para se classificar para a próxima fase.O líder Borussia Mönchengladbach, que soma cinco pontos, receberá o vice Shakhtar Donetsk, que tem quatro pontos. Para as equipes que se enfrentam em Milão, o empate na Alemanha seria o melhor resultado.
- Para nós, é uma final, não temos outras opções. Será um jogo difícil, mas precisamos ter um bom desempenho. Se mostrarmos que queremos essa vitória, podemos alcançá-la - disse Antonio Conte.
Para Luka Modric, que está relacionado para a partida de amanhã, o clima da partida também é de uma final.
- Nós temos que encarar o jogo como uma final. Temos que jogar bem como time, estar juntos, unidos e ajudarmos uns aos outros. Espero que estejamos à altura pra partida.

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