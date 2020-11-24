Com grupo embolado, Real Madrid e Inter de Milão têm duelo decisivo pela Liga dos Campeões

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

As duas equipes favoritas no Grupo B da Liga dos Campeões não se encontram em situações muito favoráveis. Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília). Quem vencer o confronto terá uma missão mais fácil pela frente.

O Real Madrid ocupa a terceira colocação do grupo, com quatro pontos somados. A Inter de Milão está na lanterna, com apenas dois. A equipe que sair derrotada, terá uma missão difícil para se classificar para a próxima fase.O líder Borussia Mönchengladbach, que soma cinco pontos, receberá o vice Shakhtar Donetsk, que tem quatro pontos. Para as equipes que se enfrentam em Milão, o empate na Alemanha seria o melhor resultado.

- Para nós, é uma final, não temos outras opções. Será um jogo difícil, mas precisamos ter um bom desempenho. Se mostrarmos que queremos essa vitória, podemos alcançá-la - disse Antonio Conte.

Para Luka Modric, que está relacionado para a partida de amanhã, o clima da partida também é de uma final.