Com gripe, trio é desfalque do São Paulo contra o América-MG

O São Paulo divulgou desfalque de três jogadores para a partida contra o América-MG, nesta quinta-feira (09), às 21h30. O volante Nestor, o meia Benitez e o atacante Pablo apresentaram quadros de gripe e permaneceram no hotel. Os três, que apresentaram sintomas apenas nesta quinta-feira, testaram negativo para Covid-19 em novos exames realizados hoje, de acordo com comunicado do Tricolor.

- O volante Nestor, o meia Benitez e o atacante Pablo, todos com quadro gripal, foram cortados da partida desta noite e permaneceram no hotel. Os três, que apresentaram sintomas apenas nesta quinta-feira, testaram negativo para Covid-19 em novos exames realizados hoje - escreveu o São Paulo.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão O São Paulo é o 13º colocado, com 48 pontos conquistados. O América-MG é o oitavo colocado, com 50 pontos, o último dentro do grupo de classificados para a Libertadores. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o Tricolor tem 4,8% de chances de classificação para a Libertadores.