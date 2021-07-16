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Com Grêmio sub-20 embalado, Léo Fenga avalia próximo jogo da equipe de base pelo Brasileirão

Com quatro vitórias seguidas, o atacante participou de quase metade dos gols da equipe...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 14:21

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 14:21
Crédito: @leobenhossi
Embalado por uma sequência de quatro vitórias seguidas, o Grêmio encara o Atlético-GO às 15h (de Brasília) do próximo domingo (18) pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Enquanto o Imortal vive ótima fase, ocupando a quinta posição, estando apenas um ponto atrás do líder Vasco, a equipe goiana ainda não venceu no torneio e é a última colocada.- Não tem confronto fácil, todos os times tem suas qualidades. Temos que entrar sempre focados pra jogar de igual pra igual com todo mundo e conseguir os resultados positivos - disse Léo Fenga, destaque gremista.
- É fruto de muito trabalho da nossa equipe (as quatro vitórias seguidas). Não começamos muito bem, perdemos o primeiro jogo, mas não abaixamos a cabeça, trabalhamos ainda mais forte e ainda estamos trabalhando, pois ainda não conquistamos nada. Estamos muito empenhados em conseguir bons resultados - pontuou sobre o seu ótimo momento no torneio.Com dois gols e três assistências, Léo participou diretamente de cinco dos 11 gols do Tricolor Gaúcho na competição nacional sub-20.
- Meu campeonato tem sido bom, tenho conseguido ir bem em todas as partidas, ajudando com gols, assistências e fico ainda mais feliz que os bons jogos tem resultado em vitórias - finalizou.

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