Com Grêmio sub-20 embalado, Léo Fenga avalia próximo jogo da equipe de base pelo Brasileirão

Crédito: @leobenhossi

Embalado por uma sequência de quatro vitórias seguidas, o Grêmio encara o Atlético-GO às 15h (de Brasília) do próximo domingo (18) pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Enquanto o Imortal vive ótima fase, ocupando a quinta posição, estando apenas um ponto atrás do líder Vasco, a equipe goiana ainda não venceu no torneio e é a última colocada.- Não tem confronto fácil, todos os times tem suas qualidades. Temos que entrar sempre focados pra jogar de igual pra igual com todo mundo e conseguir os resultados positivos - disse Léo Fenga, destaque gremista.

- É fruto de muito trabalho da nossa equipe (as quatro vitórias seguidas). Não começamos muito bem, perdemos o primeiro jogo, mas não abaixamos a cabeça, trabalhamos ainda mais forte e ainda estamos trabalhando, pois ainda não conquistamos nada. Estamos muito empenhados em conseguir bons resultados - pontuou sobre o seu ótimo momento no torneio.Com dois gols e três assistências, Léo participou diretamente de cinco dos 11 gols do Tricolor Gaúcho na competição nacional sub-20.