Com grande história no futebol de Israel, Allyson deve deixar o Bnei Yehuda e visa retorno ao Brasil

Crédito: Allyson deve atuar no futebol brasileiro após seis anos em Israel (Divulgação_

Destaque do do Bnei Yehuda e com uma grande história no futebol de Israel, o zagueiro brasileiro Allyson decidiu junto com seus empresários, Paulo Affonso e Zé Martinez, da GR Sport, atuar no futebol brasileiro após o fim do seu contrato no clube. Segundo o jogador, muitas oportunidades estão surgindo no Brasil e isso o tem deixado motivado.- Tive algumas situações na Europa e no futebol asiático, mas pesou o fato da possibilidade de atuar em meu país após tantos anos. Temos algumas conversas avançadas e devemos bater o martelo nos próximos dias. Será muito importante para mim voltar ao Brasil para vestir a camisa de um grande clube.

Paulo Affonso, agente do atleta, destacou as características do defensor e se mostrou motivado com essa possibilidade.