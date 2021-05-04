Com grande história no futebol de Israel, Allyson deve deixar o Bnei Yehuda e visa retorno ao Brasil

Destaque do do Bnei Yehuda e com uma grande história no futebol de Israel, o zagueiro brasileiro Allyson decidiu junto com seus empresários, Paulo Affonso e Zé Martinez, da GR Sport, atuar no futebol brasileiro após o fim do seu contrato no clube. Segundo o jogador, muitas oportunidades estão surgindo no Brasil e isso o tem deixado motivado.- Tive algumas situações na Europa e no futebol asiático, mas pesou o fato da possibilidade de atuar em meu país após tantos anos. Temos algumas conversas avançadas e devemos bater o martelo nos próximos dias. Será muito importante para mim voltar ao Brasil para vestir a camisa de um grande clube.
Paulo Affonso, agente do atleta, destacou as características do defensor e se mostrou motivado com essa possibilidade.
- Estamos realizando um trabalho de gestão para que Alisson faça o caminho de retorno ao Brasil após o fim do contrato dele com Bnei Yehuda, em Israel. Ele é um zagueiro de altíssimo nível, muito rápido e taticamente muito inteligente. Jogou e trabalhou com importantes treinadores e tem um histórico de quase duzentos jogos em Israel em seis anos. Mesmo com proposta para permanência por mais duas temporadas em Israel, o jogador decidiu jogar a Série A no Brasil. Estamos trabalhando com algumas situações já encaminhadas e devemos definir nos próximos dias, assim que encerrar a temporada dele.