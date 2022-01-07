Com grande falha de goleiro, Olympique de Marselha vence Bordeaux pelo Campeonato Francês

O Olympique de Marselha venceu o Bordeaux por 1 a 0 no Matmut Atlantique pela 19ª rodada do Campeonato Francês. O Marselha dominou o jogo e definiu o placar com gol de Under.> Confira a tabela do Campeonato Francês

DOMÍNIO DO MARSELHAO Olympique de Marselha foi melhor na primeira etapa e controlou as ações do jogo. A posse de bola ficou em 70% com a equipe, e não deixou o Bordeaux ameaçar a defesa. Porém, uma falha do goleiro fez com que o Olympique abrisse o placar.

GOLEIRO ENTREGOU O Olympique de Marselha era superior em campo, mas não conseguia finalizar com perigo ao gol. Porém, a equipe aproveitou a falha da defesa do Bordeaux para por o time na frente. Aos 37 minutos, o goleiro Costil errou na saída de bola e entregou a bola no pé de Under, que limpou o zagueiro e bateu firme no gol para abrir o placar do jogo.

SEQUÊNCIAAmbas as equipes retornam a campo no domingo. O Bordeaux visita o Rennes, enquanto o Olympique de Marselha enfrenta o Lille em casa. Os jogos valem pela 20ª rodada do Campeonato Francês.