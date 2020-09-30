  • Com grande atuação de Sterling, Manchester City vence Burnley e avança na da Copa da Liga Inglesa
futebol

Com grande atuação de Sterling, Manchester City vence Burnley e avança na da Copa da Liga Inglesa

Atacante inglês marcou dois gols e deu uma assistência na partida.
Equipe treinada por Pep Guardiola vai às quartas de final da competição...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:55

LanceNet

Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
Pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City venceu o Burnley por 3 a 0. Sterling, duas vezes, e Ferrán Torres garantiram a classificação da equipe de Pep Guardiola.O NOME DO JOGOSterling foi o craque da partida. O atacante inglês balançou as redes duas vezes e deu uma assistência para Ferrán Torres. Ele teve participação direta em todos os gols da partida.
CLASSIFICADOSAtual campeão da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City defende o troféu. Com alguns jogadores poupados, os Citizens avançaram às quartas de final.
SEM SUSTOSPerdendo muitas chances para ter um placar mais elástico, o Manchester City não foi muito ameaçado. O Burnley acertou apenas duas finalizações na baliza dos Citizens.

