Com grande atuação de Phil Foden, Manchester City vence Bournemouth e avança na Copa da Liga Inglesa

O Manchester City venceu o Bournemouth por 2 a 1, em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. Phil Foden e Delap marcaram os gols dos Citizens, enquanto Surridge descontou para o recém-rebaixado.DEIXA COM OS GAROTOSFoden foi o nome da partida. O meio-campista deu uma linda assistência para Delap, de apenas 17 anos, marcar o primeiro gol da partida. O inglês também balançou as redes e garantiu a vitória ao clube de Manchester.