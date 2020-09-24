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Com grande atuação de Phil Foden, Manchester City vence Bournemouth e avança na Copa da Liga Inglesa

Time treinado por Pep Guardiola entrou com alguns reservas, mas o meio-campista
deu uma assistência e marcou um gol, garantindo o triunfo dos Citizens...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 17:42
Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
O Manchester City venceu o Bournemouth por 2 a 1, em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. Phil Foden e Delap marcaram os gols dos Citizens, enquanto Surridge descontou para o recém-rebaixado.DEIXA COM OS GAROTOSFoden foi o nome da partida. O meio-campista deu uma linda assistência para Delap, de apenas 17 anos, marcar o primeiro gol da partida. O inglês também balançou as redes e garantiu a vitória ao clube de Manchester.
JOGO DUROO Manchester City enfrentou um jogo duro com o Bournemouth. Mesmo perdendo peças importantes como Nathan Aké, o recém-rebaixado à segunda divisão inglesa fez uma boa partida e trouxe dificuldade ao time treinado por Pep Guardiola.
PRA CIMAEmpatando o jogo, Pep Guardiola não quis saber de esperar. O treinador do Manchester City colocou De Bruyne e Sterling para jogar. Os dois entraram bem na partida.

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