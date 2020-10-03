Com grande atuação de Haaland, Borussia goleia Freiburg no Alemão

Neste sábado, o Borussia Dortmund se recuperou da derrota que teve no meio da semana para o Bayern na Supercopa da Alemanha e goleou por 4 x 0 o Freiburg, no Signal-Iduna Park, pelo Campeonato Alemão. Passlack, Can e Haaland, duas vezes, marcaram os gols da vitória.
Com o resultado, o Borussia soma seis pontos na tabela da Bundesliga e ocupa o segundo lugar. O Freiburg é o 11º com 4 pontos. O Dortmundo volta aos gramados no próximo sábado, às 10h30, diante do Hoffenheim, fora de casa.
PRESENÇA DE PÚBLICOA goleada do Dortmund contou com a presença de 11.500 torcedores presentes no Westfalenstadion, como parte de 30% da capacidade liberada em diversas cidades da Alemanha.
OUTROS RESULTADOS DA BUNDESLIGA DESTE SÁBADO: Stuttgart (6º) 1 x 1 Bayer Leverkusen (14º)
Colônia (16º) 1 x 3 Borussia Mönchengladbach (10º)
Eintracht Frankfurt (1º) 2 x 1 Hoffenheim (4º)
Werder Bremen (5º) 1 x 0 Arminia Bielefeld (9º)