Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com grande atuação de Haaland, Borussia goleia Freiburg no Alemão

Jovem atacante marcou dois gols e deu uma assistência na vitória do Dortmund...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 13:59

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 13:59

Crédito: Dortmund garante vitória com dois gols de Haaland - Divulgação Borussia Dortmund
Neste sábado, o Borussia Dortmund se recuperou da derrota que teve no meio da semana para o Bayern na Supercopa da Alemanha e goleou por 4 x 0 o Freiburg, no Signal-Iduna Park, pelo Campeonato Alemão. Passlack, Can e Haaland, duas vezes, marcaram os gols da vitória.
Com o resultado, o Borussia soma seis pontos na tabela da Bundesliga e ocupa o segundo lugar. O Freiburg é o 11º com 4 pontos. O Dortmundo volta aos gramados no próximo sábado, às 10h30, diante do Hoffenheim, fora de casa.
PRESENÇA DE PÚBLICOA goleada do Dortmund contou com a presença de 11.500 torcedores presentes no Westfalenstadion, como parte de 30% da capacidade liberada em diversas cidades da Alemanha.
OUTROS RESULTADOS DA BUNDESLIGA DESTE SÁBADO: ​Stuttgart (6º) 1 x 1 Bayer Leverkusen (14º)
Colônia (16º) 1 x 3 Borussia Mönchengladbach (10º)
Eintracht Frankfurt (1º) 2 x 1 Hoffenheim (4º)
Werder Bremen (5º) 1 x 0 Arminia Bielefeld (9º)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados