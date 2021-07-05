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futebol

Com grande atuação de Diogo, BG Pathum vence de virada na Champions Asiática

Atacante brasileiro ex-Portuguesa e Flamengo foi destaque na vitória do BG Pathum United sobre o Viettel...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:25

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 16:25
Crédito: Divulgação / BG Pathum
O atacante Diogo, ex-Portuguesa e Flamengo, foi o grande destaque da vitória do BG Pathum United, da Tailândia, sobre o Viettel, do Vietnã, de virada, por 3 a 1, em Bangkok, nesta segunda-feira, pela quarta rodada da fase de grupos na Liga dos Campeões da Ásia. O atacante brasileiro foi decisivo e participou dos três gols de sua equipe, marcando uma vez e dando duas assistências.
Veja o mata-mata da EurocopaO jogo começou complicado para o BG Pathum. Logo aos 23 minutos do primeiro tempo, o Viettel abriu o placar com o brasileiro Pedro Paulo e manteve-se na frente do placar até o fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 11 minutos, Diogo fez jogada pela ponta direita e cruzou na cabeça de Veerachart, que empatou a partida.
Seis minutos depois, Diogo recebeu lançamento de costas na entrada da grande área e deu lindo passe de peito para o venezuelano Andres Tunez virar a partida. Aos 19 minutos, Diogo recebeu cruzamento na grande área e, de peixinho, marcou o terceiro do BG Pathum.
- Demos um passo muito importante para conseguir a classificação à próxima fase. Tivemos muitas dificuldades no primeiro tempo, mas felizmente voltamos de uma forma totalmente diferente no segundo tempo e viramos o placar. Estou feliz por ter ajudado com o gol e com as assistências”, disse Diogo.
Com a vitória, o BG Pathum chegou a 9 pontos, com três vitórias e uma derrota, e continua na briga para se classificar à próxima fase da Liga dos Campeões da Ásia. Diogo chegou a 3 gols e 4 assistências em 4 jogos nessa edição da competição. Na próxima quinta-feira, o BG Pathum enfrenta o Kaya FC, das Filipinas, pela quinta rodada da competição.

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