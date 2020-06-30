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Com Gonzalo e Dani Alves de volta, São Paulo fecha período de testes

A partir de quarta-feira, clube iniciará os treinos com foco no retorno do futebol, que ainda não tem data marcada. Gonzalo e Dani estavam entre os que ainda não haviam voltado...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 17:41

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 17:41

Crédito: Divulgação/São Paulo FC
O São Paulo encerrou na manhã desta terça-feira o período de avaliações clínicas, físicas e fisiológicas, iniciado na terça passada - houve folga geral no domingo. As imagens divulgadas pelo clube mostram ao menos duas novidades no CT da Barra Funda: Gonzalo Carneiro e Daniel Alves.
Gonzalo, liberado da suspensão por doping e reintegrado ao elenco, estava no Uruguai e precisou de alguns trâmites para ser autorizado a viajar ao Brasil. Ele contou com a ajuda do São Paulo e chegou no último sábado, sendo liberado após realizar teste para a COVID-19.E MAIS:São Paulo produz série sobre despedida de Antony: 'É um até logo'São Paulo faz reunião com elenco e fala sobre corte salarialJá Daniel Alves foi liberado pela diretoria e pela comissão técnica para se apresentar alguns dias depois. O motivo não foi divulgado pelo clube, mas a assessoria pessoal do camisa 10 assegura que não foi ele o atleta diagnosticado com o novo coronavírus.
Dos mais de 90 testes realizados pelo São Paulo em jogadores e funcionários envolvidos na rotina do CT da Barra Funda, só dois deram positivo: um atleta e um funcionário que não tiveram seus nomes divulgados e foram afastados, embora assintomáticos. Três jogadores e um outro funcionário tiveram contato com o vírus e já estão recuperados.
Nesta quarta-feira, seguindo a determinação do Governo do Estado, o clube vai começar as atividades voltadas para o retorno do futebol, que ainda não tem data definida. Até agora, todos os trabalhos vinham sendo individualizados. E MAIS:

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