Com Gonzalo e Dani Alves de volta, São Paulo fecha período de testes

Crédito: Divulgação/São Paulo FC

O São Paulo encerrou na manhã desta terça-feira o período de avaliações clínicas, físicas e fisiológicas, iniciado na terça passada - houve folga geral no domingo. As imagens divulgadas pelo clube mostram ao menos duas novidades no CT da Barra Funda: Gonzalo Carneiro e Daniel Alves.

Gonzalo, liberado da suspensão por doping e reintegrado ao elenco, estava no Uruguai e precisou de alguns trâmites para ser autorizado a viajar ao Brasil. Ele contou com a ajuda do São Paulo e chegou no último sábado, sendo liberado após realizar teste para a COVID-19.E MAIS:São Paulo produz série sobre despedida de Antony: 'É um até logo'São Paulo faz reunião com elenco e fala sobre corte salarialJá Daniel Alves foi liberado pela diretoria e pela comissão técnica para se apresentar alguns dias depois. O motivo não foi divulgado pelo clube, mas a assessoria pessoal do camisa 10 assegura que não foi ele o atleta diagnosticado com o novo coronavírus.

Dos mais de 90 testes realizados pelo São Paulo em jogadores e funcionários envolvidos na rotina do CT da Barra Funda, só dois deram positivo: um atleta e um funcionário que não tiveram seus nomes divulgados e foram afastados, embora assintomáticos. Três jogadores e um outro funcionário tiveram contato com o vírus e já estão recuperados.