Com gols relâmpagos, ASA não toma conhecimento e vence CRB pelo Alagoano

O ASA venceu, por 4 a 1, o CRB, nesta terça-feira (8). As equipes, que se enfrentaram no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), jogaram pela 6ª rodada do Campeonato Alagoano. Com o triunfo, o ASA alcançou a vice-liderança do torneio, com 11 pontos somados. Enquanto isso, o CRB caiu para a 4ª colocação, com 8.
O ASA dominou o início do confronto e não perdoou o CRB. Com menos de 10 minutos, a equipe visitante marcou dois gols. Aos 4, Anderson Feijão cobrou uma falta com categoria, mandando no canto direito de Diogo Silva, que só ficou olhando. Dois minutos depois, mais um gol bonito. Michel cruzou, e a bola passou por toda a defesa. Júnior Viçosa aproveitou e cabeceou por cima do goleiro.
Logo depois, o jogo ficou bastante truncado, com poucas chances sendo, de fato, criadas. O CRB se mostrou bastante perdido em campo e não conseguiu furar o bloqueio do ASA. Apenas aos 34, Anselmo Ramon aproveitou cruzamento de Richard, mas a bola subiu muito. O atacante apareceu mais duas vezes, mas mandou para fora e Railson defendeu.
PRESSÃO...
O ASA voltou com tudo para a segunda etapa. Abalado, o CRB não conseguiu segurar os adversários. Aos 5, os visitantes fizeram o terceiro. Xande aproveitou uma falha na defesa dos anfitriões, avançou em velocidade e tocou na saída do goleiro Diogo Silva. Os donos da casa conseguiram responderam com Diego Torres, que mandou pelo lado de fora, e Rafael Longuine, que mandou para fora.
O CSA conseguiu mostrar uma recuperação nos momentos finais da segunda etapa. No entanto, mesmo com a pressão, não conseguiu passar pela retranca criada pelo ASA. Aos 28, Rafael Longuine aproveitou um chute e mandou uma bomba, de fora da área. Railson fez a defesa. Poucos minutos depois, o atacante descontou. O ASA logo tratou de aumentar a vantagem. Aos 35, Lucas Gaspar recebeu, livre de marcação, e não perdoou. No final, Longuine ainda teve uma chance, mas a partida finalizou em 4 a 1.FICHA TÉCNICACRB X ASA
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)Data: 08/03/2022 - 20h (de Brasília)Árbitro: Dênis Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)Cartões amarelos: Gilvan (CRB); Railson e Júnior Viçosa (ASA)Cartões vermelhos: -GOLS: Feijão (4'/1ºT) (0-1); Júnior Viçosa (6'/1ºT) (0-2); Xande (5'/2ºT) (0-3); Rafael Longuine (30'/2ºT) (1-3); Lucas Gaspar (35'/2ºT) (1-4)
CRB (Técnico: Marcelo Cabo)
Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Yago (Claudinei, aos 24'/2ºT), Marthã (Rafael Longuine, aos 25'/1ºT) e Diego Torres (Gustavo Apis, aos 24'/2ºT); Richard, Anselmo Ramon e Marcinho.
ASA (Técnico: Jota)
Railson; Michel Tiago, Cristian Lucca, Fábio Aguiar e Wendel Nery; Marcos Antônio (Magdiel, aos 32'/2ºT), Fidélis, Gutti (Caio, aos 25'/2ºT), Feijão (Marcinho, aos 32'/2ºT) e Xande (Assis, aos 25'/2ºT); Júnior Viçosa (Lucas Gaspar, aos 9'/2ºT).