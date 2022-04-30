Com gols nos acréscimos, Londrina arranca empate com o Vila Nova

No Estádio do Café, Londrina e Vila Nova protagonizaram um jogo equilibrado, que terminou empatado por 2 a 2. O placar deixou o Tubarão na 10ª posição, com 5 pontos. O Tigre é o 17º, com 4 pontos.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
CALENDÁRIO
Na próxima jornada da Série B, o Londrina faz jogo atrasado com o Bahia, fora de casa. O Vila Nova encara o Náutico, em casa.
GOL RELÂMPAGO
Os times ainda se estudavam quando o Londrina abriu o marcador. Após cruzamento, Gabriel Silva apareceu sozinho e mandou para o fundo da rede, 1 a 0.
GOLS ANULADOS
A igualdade poderia ter ocorrido pouco depois, mas Rafael Donato, em posição irregular, teve o seu gol anulado. O Londrina também teve um tento invalidado pela arbitragem. Douglas Coutinho ficou com a sobra após chute de Alan Ruschel e mandou para o gol. Mas o bandeira assinalou impedimento.
REAÇÃO DO VILA NOVA
Após uma etapa inicial morna no campo ofensivo, o Vila Nova conseguiu entrar no jogo no segundo tempo e Pablo Dyego conseguiu deixar tudo igual ao completar a cobrança de falta, 1 a 1. No embalo do empate, o Tigre conseguiu a virada em cobrança de pênalti de Arthur Rezende, 2 a 1.
EMPATE NA RAÇA
Sem forças para reagir no lado coletivo, o Londrina tentava pressionar o Vila Nova e tinha dificuldades. O jeito foi apostar na bola aérea. De tanto insistir, João Paulo aproveitou a sobra e mandou para o fundo do gol, 2 a 2.
LONDRINA 2 X 2 VILA NOVA
Local: Estádio do Café, Londrina (PR)Data-Hora: 29/4/2022 – 19hÁrbitro: Diogo Pombo Lopez (BA)Auxiliares: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jucimar dos Santos Dias(BA)VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)Público/renda: pagantes/R$Cartões amarelos: Saimon, Augusto (LEC), Rafael Donato, Victor Andrade, Renato, Bruno Collaço (VNO)Cartões vermelhos: Watson (LEC)Gols: Gabriel Silva (1’/1ºT) Pablo Dyego (12’/2ºT) Arthur Rezende (23’/2ºT) João Paulo (48’/2ºT)
LONDRINA: Matheus Nogueira; Samuel Santos, (Watson, aos 36/2ºT), Saimon, Augusto (Luis Mandaca, aos 32/2ºT) e Felipe Vieira; João Paulo, Jhonny Lucas (Marcinho, aos 16/1ºT) e Alan Ruschel (Marcinho, ao 1/2ºT) (Mirandinha, aos 33/2ºT); Douglas Coutinho, Gabriel Santos e Caprini. Técnico: Adilson Baptista.
VILA NOVA: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Moacir (Bruno Collaço, aos 5/2ºT); Ralf (Diego Tavares, ao 1ºT), Arthur Rezende e Wagner (Daniel Amorim); Matheuzinho (Pablo, aos 35/2ºT), Pablo Dyego e Victor Andrade (Alisson Cassiano, aos 40/2ºT). Técnico: Higo Magalhães.