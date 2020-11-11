Com gols no primeiro tempo, França perde para Finlândia em amistoso

Com atuação ruim, a França foi derrotada pela Finlândia por 2 a 0, nesta quarta-feira, em amistoso realizado no Stade de France. Forss e Valakari marcaram os gols da vitória ainda na primeira etapa. Foi a primeira vez na história que a Finlândia derrotou a França.

A França agora precisar mudar a chave e voltar suas atenções para Liga das Nações. No próximo sábado, a seleção francesa encara Portugal em duelo que vale a liderança do Grupo 3 da competição.

O JOGO A França começou bem, deixando a equipe adversária presa no campo de defesa. As tentativas dos atuais campeões do mundo, comandadas em sua maioria pelo estreante Thuram, não deram certo para penetrar a zaga adversária. Nas duas primeiras vezes que subiu ao ataque, a Finlândia conseguiu seus dois gols. Forss aproveitou passe após vacilo de Sissoko aos 27 e abiru o placar. Aos 30, Valakari acertou lindo chute no ângulo para fechar a conta. A França voltou para segunda etapa sem inspiração ofensiva e a Finlândia se fechou e garantiu o resultado.