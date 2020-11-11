Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gols no primeiro tempo, França perde para Finlândia em amistoso

Seleção francesa agora encara Portugal, no próximo sábado, em duelo
importantíssimo que vale a liderança do Grupo 3 da Liga das Nações...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 nov 2020 às 19:37

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 19:37

Crédito: Finlândia vence a França pela primeira vez na história - Reprodução Twitter
Com atuação ruim, a França foi derrotada pela Finlândia por 2 a 0, nesta quarta-feira, em amistoso realizado no Stade de France. Forss e Valakari marcaram os gols da vitória ainda na primeira etapa. Foi a primeira vez na história que a Finlândia derrotou a França.
A França agora precisar mudar a chave e voltar suas atenções para Liga das Nações. No próximo sábado, a seleção francesa encara Portugal em duelo que vale a liderança do Grupo 3 da competição.
O JOGO A França começou bem, deixando a equipe adversária presa no campo de defesa. As tentativas dos atuais campeões do mundo, comandadas em sua maioria pelo estreante Thuram, não deram certo para penetrar a zaga adversária. Nas duas primeiras vezes que subiu ao ataque, a Finlândia conseguiu seus dois gols. Forss aproveitou passe após vacilo de Sissoko aos 27 e abiru o placar. Aos 30, Valakari acertou lindo chute no ângulo para fechar a conta. A França voltou para segunda etapa sem inspiração ofensiva e a Finlândia se fechou e garantiu o resultado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados