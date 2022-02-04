Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gols no fim do jogo, Londrina e Athletico-PR ficam no empate pelo Campeonato Paranaense
futebol

Com gols no fim do jogo, Londrina e Athletico-PR ficam no empate pelo Campeonato Paranaense

Os gols dos dois times saíram já no fim da partida e, por coincidência, em lances de cobrança de falta...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 23:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 23:41
Pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense, no estádio do Café, Londrina e Athletico-PR ficaram no empate pelo placar de 1 a 1. Os gols saíram apenas no fim do jogo. Quem marcou primeiro foi Augusto, do Tubarão, em cabeçada após cobrança de falta. E foi de falta o gol do Furacão. Daniel Cruz, já nos acréscimos, resolveu arriscar, marcou um golaço e o jogo terminou com o resultado de empate.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o Londrina enfrenta FC Cascavel, no estádio Olímpico Regional. Já o Athletico-PR recebe o União-PR, na Arena da Baixada. Ambas as partidas serão realizadas no dia 06 de fevereiro.
A partidaPRIMEIRO TEMPOJOGO MUITO TRUNCADOOs primeiros 15 minutos de jogo do duelo entre Londrina e Athetico-PR foi de marcação muito forte dos dois lados, o que contribuiu de forma determinante para que nenhuma oportunidade mais aguda fosse criada.
LONDRINA TENTA O GOL, ATHLETICO-PR FECHADO NA DEFESAJogando em casa, o Tubarão resolveu sair para o jogo em busca do gol. Só que o ataque do Londrina pecou demais na hora das finalizações e não conseguiu inaugurar o placar. Enquanto o Athletico-PR permanecia trancado na defesa.
ATHLETICO-PR ASSUSTOU, LONDRINA TAMBÉMJá que o Tubarão não aproveitou suas chances, o Athletico-PR foi para cima em busca do seu gol e quase marcou. Mas o gol certo de João Pedro acabou sendo interceptado pela defesa do Londrina.
A resposta do Tubarão veio com Caprini e Marcelinho, mas ambos acabaram errando na hora da finalização e perdendo grandes oportunidades de descer para o intervalo com vantagem no placar.
SEGUNDO TEMPOCOMEÇO É TRUNCADO; MAS FURACÃO CRESCEU NO JOGO, CRIOU, SÓ QUE NÃO MARCOUA partida após o intervalo lembrou o primeiro tempo. Jogo mais pegado e truncado do que jogado. Só que a partir dos 13 minutos o Furacão criou duas grandes chances, mas Rômulo e Julimar não conseguiram colocar para dentro.
NO FIM DO JOGO, LONDRINA E ATHLETICO-PR MARCAM E JOGO ACABA EMPATADOApós o Furacão assustar, o jogo passou de novo a ficar muito truncado. Tudo indicava que a partida ficaria mesmo no zero a zero, só que os “Deuses do futebol” reservaram um fim de jogo emocionante.
Aos 42 minutos, em falta do lado do campo, João Paulo levantou na área. Bem posicionado, o zagueiro Augusto nem precisou sair do chão para testar muito bem abrir o marcador no estádio do Café: 1 a 0 para o Londrina.
Bastava o Tubarão segurar o resultado nos acréscimos para ficar com os três pontos. Só não contavam com a belíssima cobrança de falta do atacante Daniel Cruz. Ele bateu com maestria e fez um golaço: 1 a 1. Após o apito final, ainda houve uma pequena confusão entre as duas equipes, mas os ânimos acabaram sendo amenizados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados