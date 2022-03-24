Com gols no apagar das luzes, Vitória vence Glória e avança na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (23), o Vitória levou a melhor, por 2 a 0, diante do Glória. Jogando no Barradão, em Salvador, as equipes se encontraram em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o time baiano avança. O próximo adversário será definido através de sorteio, a ser realizado pela CBF.
Os dois times entraram em campo buscando os gols. No entanto, as chances acabaram não aparecendo. Os donos da casa conseguiram controlar mais as jogadas e tiveram a primeira chegada. Logo no primeiro minuto, Roberto chutou muito alto, sem perigo para Régis. O Glória não ficou para trás e também criou, chegando com perigo. Aos 12, Rafael Gelatti tentou, mas chutou de longe, sem muita força. O goleiro Lucas Arcanjo acabou ficando com a bola.
Os gaúchos seguiram na tentativa. Logo da chance de Gelatti, foi a vez do zagueiro Vitor, que avançou ao ataque e tentou a finalização. No entanto, foi muito alto. Com isso, o Vitória conseguiu controlar mais a posse de bola. Porém, os donos da casa encontraram muita dificuldade em atacar. Uma das melhores chances aconteceu aos 35, quando Jadson avançou e bateu para o gol, mas mandou à direita. Eduardo também arriscou, de fora da área. Régis defendeu.
NO FINALZINHO!
O jogo no segundo tempo começou bastante truncado, sem grandes chances para ambas as equipes. A melhor oportunidade foi aos 22, quando Iury foi acionado por Jadson e ajeitou para o pé direito, batendo forte. Porém, a bola foi à esquerda do gol de Régis. Logo depois, Eduardo teve duas oportunidades. No entanto, nada marcou.
Enquanto isso, o Glória seguiu bastante fechado e evitando as investidas do time baiano. O Vitória teve a chance de abrir o placar do Barradão, aos 32. Na jogada, a bola sobrou para Jadson, que pegou mal e mandou longe. Como resposta, Igor Souza, aos 42, mandou na trave. Quando o duelo se encaminhava para os pênaltis, Léo derrubou Alisson na área, e a arbitragem flagrou penalidade máxima. Na cobrança, Jadson mandou no meio do gol para marcar ao 44 minutos. Luidy, aos 49, teve chance de marcar mais um. O atacante enganou Manolo e mandou para o fundo das redes, fechando o placar.FICHA TÉCNICA VITÓRIA 2 X 0 GLÓRIA
Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)Data: 23/03/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Jefferson Ferreira de MoraesAssistentes: Cristhian Passos Sorence e Hugo Savio Xavier CorreaCartões amarelos: Alan Santos, Iury, Jadson e Ewerthon Páscoa (Vitória); Baggio, Vitor, Vacaria, Rafael Gelatti, Igor Souza, Régis e Leonardo (Glória)Cartões vermelhos: -
GOLS: Jadson (44'/2ºT) (1-0); Luidy (49'/2ºT) (2-0)
VITÓRIA (Técnico: Geninho)
Lucas Arcanjo; Alisson Cassiano, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Alemão Teixeira, Alan Santos, Eduardo, Jadson (Carlos, aos 48'/2ºT) e Iury (Alisson Santos, aos 26'/2ºT); Roberto (Luidy, aos 34'/2ºT) e Dinei (Tréllez, aos 0'/2ºT).
GLÓRIA (Técnico: Alê Menezes)
Régis; Matheus Paulista (Leonardo, aos 41'/2ºT), Igor Souza, Vitor (Douglas Zielke, aos 0'/2ºT) e Wellington (Felipe Klein, aos 29'/2ºT); Manolo, Tcharles, Rafael Gelatti e Germano; Biel (João Paulo, aos 24'/2ºT) e Baggio (Vacaria, aos 0'/2ºT).