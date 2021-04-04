Com gols, Luiz Phellype fica cada vez mais à disposição no líder Sporting

Paralelamente ao sólido momento vivido pelo Sporting na Primeira Liga, a passos largos para a conquista de mais um título português, o atacante brasileiro Luiz Phellype segue firme, forte e com faro de artilheiro apurado na equipe B pelo Campeonato de Portugal, correspondente à terceira divisão no país. É o ressurgimento do jogador, após ficar um ano e um mês afastado dos gramados, para estar à disposição do treinador e reaparecer de vez no elenco principal.

Neste sábado (03/04), Luiz Phellype marcou mais um, o terceiro em três jogos consecutivos (dois pelo Campeonato de Portugal e um amistoso). Desta vez, de pênalti, na vitória de 2 a 0 sobre o SC Ideal. O Sporting B é o vice-líder do Grupo G, com 48 pontos, já está garantido nas oitavas de final e, a uma rodada do fim, pode até assegurar a liderança da chave caso derrote o Real no próximo domingo (11/04), e o Estrela Amadora, que tem 50, não vença sua partida.- Foi mais um gol e mais uma vitória, graças a Deus. Estou me sentindo muito melhor a cada partida. Meus dois primeiros jogos foram mais difíceis, claro, porque vinha de um ano e um mês sem jogar. Agora, o momento já é outro, estou mais condicionado, à disposição, mostrando para o treinador que estou bem e fazendo o que sei. A decisão é deles. Se precisarem de mim, estou aqui. O que mais quero é estar bem fisicamente, voltar a ser o jogador que eu era. Vamos ver o que acontece - disse Luiz Phellype.