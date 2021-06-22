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Com gols e assistências, Emerson Baiano se destaca pelo líder da Liga da Letônia

O atacante brasileiro tem uma participação em gol a cada 0,4 jogos em 2021 na Letônia pelo clube FK RFS
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LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 19:27

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 19:27

Crédito: Divulgação / FK RFS
Com uma participação em gol a cada 0,4 jogos, o atacante Emerson Baiano vem se destacando no início da disputa do Campeonato da Letônia de 2021. Com três gols e três assistências, o brasileiro de 21 anos é um dos principais jogadores do FK RFS, atual líder da competição. Além disso, o jogador foi eleito para a seleção da rodada em 4 oportunidades em 12 possíveis. Segundo Emerson Baiano, a rápida adaptação é um dos motivos para esse bom momento.
Veja a tabela da Eurocopa- Estou muito feliz com o que venho fazendo no campeonato, não só eu mas o time. Todos estão fazendo um excelente campeonato e estamos focados em vencer cada partida, mas com certeza um dos motivos de eu estar bem é que eles me ajudam muito a manter meu ritmo de jogo e conseguir atuar bem a cada partida - disse Emerson Baiano.
Na primeira passagem pelo FK RFS, Emerson Baiano marcou 11 gols e concedeu cinco assistências em 28 jogos, se destacando na campanha do vice-campeonato da sua equipe na liga nacional de 2020. Dessa vez, o atacante sonha com o título da primeira divisão, já que o seu time vive grande fase na temporada e soma nove vitórias consecutivas.
- Claro que a adaptação ao time me ajudou muito pelo fato de também ter jogado a última temporada aqui, fiz amigos, família e estou muito feliz. Isso é o que me motiva a dar o meu melhor e ajudar o time todos dias, assim como focado em vencer o campeonato - projetou.

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