Com gols e assistências, Emerson Baiano se destaca pelo líder da Liga da Letônia

Crédito: Divulgação / FK RFS

Com uma participação em gol a cada 0,4 jogos, o atacante Emerson Baiano vem se destacando no início da disputa do Campeonato da Letônia de 2021. Com três gols e três assistências, o brasileiro de 21 anos é um dos principais jogadores do FK RFS, atual líder da competição. Além disso, o jogador foi eleito para a seleção da rodada em 4 oportunidades em 12 possíveis. Segundo Emerson Baiano, a rápida adaptação é um dos motivos para esse bom momento.

Veja a tabela da Eurocopa- Estou muito feliz com o que venho fazendo no campeonato, não só eu mas o time. Todos estão fazendo um excelente campeonato e estamos focados em vencer cada partida, mas com certeza um dos motivos de eu estar bem é que eles me ajudam muito a manter meu ritmo de jogo e conseguir atuar bem a cada partida - disse Emerson Baiano.

Na primeira passagem pelo FK RFS, Emerson Baiano marcou 11 gols e concedeu cinco assistências em 28 jogos, se destacando na campanha do vice-campeonato da sua equipe na liga nacional de 2020. Dessa vez, o atacante sonha com o título da primeira divisão, já que o seu time vive grande fase na temporada e soma nove vitórias consecutivas.