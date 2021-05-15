Com gols e assistências, Denilson vive boa fase pelo Rio Claro

Crédito: Divulgação/Rio Claro

O atacante Denilson vive boa fase no Rio Claro não só pelos gols, mas também pelas assistências. O atleta já deu cinco passes para gol e lidera o quesito no Paulistão Série A-2.

Ser voluntarioso era um dos desejos de Denilson quando foi contratado pelo Rio Claro. No fundamento, ele também cita a ajuda do treinador Alberto Félix.

>> Confira a tabela da Série A2 do Paulista e simule os próximos jogos"Era meu desejo, onde chego, quero dar meu melhor e fazer de tudo para que juntos alcancemos nossos objetivos. O Alberto nos incentiva bastante. É um rápido toque sobre isso, mas sei que se meus companheiros estiverem bem posicionados, irei tocar para fazer o gol", comentou Denilson.

Denilson, inclusive, marcou um gol na vitória do Azulão contra o Monte Azul, na última quarta-feira. O triunfo, inclusive, classificou o Rio Claro para a última fase.

"É uma sensação de dever cumprido e de muita felicidade. Vim em busca de deixar minha marca e, claro, conseguir o acesso junto com meus companheiros de equipe", afirmou o jogador.

Terceiro colocado, o Rio Claro tenta confirmar a posição para decidir as quartas de final do torneio em casa.

"Acredito que a união do nosso grupo é a diferença para buscar o acesso. Um sempre ajuda o outro dentro e fora de campo", finalizou.