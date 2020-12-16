Com gols e assistências, Carlos Vinícius comemora início pelo Tottenham

Crédito: Divulgação/Tottenham

O atacante Carlos Vinícius vem mostrando que a cada dia está mais adaptado no Tottenham. Após ano de destaque pelo Benfica, o brasileiro acertou empréstimo até o final desta temporada com o time inglês e iniciou sua trajetória no novo clube da melhor maneira possível.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Os números do centroavante mostram isso. Até aqui pelo Tottenham são seis partidas, três gols e três assistências. Momento que o atleta comemora:

- Estou muito feliz com esse início no Tottenham, de estar ajudando a equipe. É importante chegar fazendo gols em um novo clube, um novo desafio. Isso traz ainda mais confiança. Toda a equipe, comissão técnica me receberam muito bem e estou me sentindo em casa aqui. É seguir trabalhando para evoluir cada dia mais e buscar nossos objetivos na temporada - disse o jogador.

O Tottenham é o atual líder da Premier League, com 25 pontos, e garantiu classificação para as oitavas de final da Liga Europa. Para Carlos Vinícius, a equipe chega forte em busca de títulos nesta temporada.

- O Tottenham é um time que briga por títulos, tem uma equipe muito qualificada, com grandes jogadores, um treinador muito vitorioso. Estamos bem na Premier League, classificados na Liga Europa, temos as copas, então é focar no trabalho, jogo a jogo para que no final possamos comemorar.