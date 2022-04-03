Com gols do trio Messi, Neymar e Mbappé, o PSG goleia o Lorient pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain goleou o Lorient por 5 a 1 pela 30ª rodada do Campeonato Francês. O PSG dominou o duelo e garantiu a vitória com gols do trio Mbappé (2), Messi e Neymar (2). A equipe segue na liderança isolada do Campeonato Francês.
SHOW DO MBAPPÉ!O Paris Saint-Germain dominou o jogo e garantiu a vitória com grande atuação de Mbappé. O francês marcou dois gols e deu três assistências, participando, assim, de todos os gols do PSG no jogo.
NEYMAR DUAS VEZES!O Paris Saint-Germain começou com o controle das ações e abriu o placar cedo. Aos 12 minutos, Paredes enfiou para Messi, que escorou para Mbappé driblar e tocar para Neymar, de cara para o goleiro, bater no canto e marcar o primeiro do jogo.
Mais tarde, no fim do jogo, Neymar fez bela jogada com Mbappé e marcou mais um gol na partida, o quinto e último gol do PSG na noite.
QUE VACILO, HAKIMI!Apesar da superioridade do Paris, o Lorient conseguiu diminuir a vantagem no placar. Aos 11 minutos do segundo tempo, Marquinho sai jogando com Hakimi na zaga, o lateral devolve errado para o zagueiro, Moffi aproveitou o erro defensivo, roubou a bola e bateu na saída do goleiro.
FALTAVA O DELE!Após gols de Mbappé e Neymar, faltava o do Messi. Com uma linda jogada de Mbappé na esquerda, a bola chegou na entrada da área para o craque argentino bater e marcar o quarto do PSG no jogo.
TABELAO Paris Saint-Germain segue na liderança isolada, agora com 14 pontos de vantagem para o Rennes, vice-colocado do Campeonato Francês.