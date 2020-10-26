futebol

Com gols de Seferovic e Darwin Ñúnez, Benfica vence o Belenenses

Equipe de Jorge Jesus tem cinco vitórias em cinco jogos no Campeonato Português e lidera a competição de maneira absoluta. Próximo compromisso é pela Liga Europa, em casa...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 19:36

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
No encerramento da quinta rodada do Campeonato Português, o Benfica recebeu o Belenenses e venceu o clube de Oeiras por 2 a 0. Os atacantes Seferovic e Daewin Ñúnez marcaram os gols para a equipe de Jorge Jesus, que chegou aos 15 pontos em cinco jogos disputados, ou seja, 100% de aproveitamento. Os Encarnados lideram a competição.
+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTGUÊSJogando em casa, o Benfica se lançou ao ataque logo no início e com cinco minutos de partida abriu o placar. Em jogada pela esquerda, o brasileiro Everton Cebolinha tocou para Grimaldo, que cruzou na medida para Seferovic. O suíço testou na medida e abriu o placar.
Na etapa final, os donos da casa não diminuíram o ritmo e chegaram ao segundo gol, que fechou o placar, aos 29 minutos. Em rápido contra-ataque, Waldschmidt lançou Darwin Ñúnez, que driblou o goleiro André Moreira, e fechou a conta.
Na próxima rodada, o time de Jorge Jesus encara o Boavista, fora de casa, na próxima segunda-feira. Antes, porém, os Encarnados entram em campo pela Liga Europa, na quinta-feira, contra o Standard Liège, em casa. O Belenenses enfrenta o Farense, em casa, no sábado.

