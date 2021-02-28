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futebol

Com gols de Savic e João Félix, Atlético de Madrid volta a vencer no Espanhol

Líder do campeonato, equipe de Madrid derrota o Villarreal por 2 a 0 e volta a vencer no torneio após duas partidas...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2021 às 19:03
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
O Villarreal recebeu, neste domingo, o Atlético de Madrid em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto, que ocorreu no Estádio de La Ceramica, em Villarreal, terminou com vitória do Atlético por 2 a 0, com gols de Savic e João Félix.
Veja a tabela do EspanholGOL E DEMORA NO VARO Atlético de Madrid marcou um gol aos 24 minutos da primeira etapa, logo após cruzamento de Thomas Lemar para a área. O camisa 11 do Atlético encontrou o zagueiro Savic, que cabeceou para dentro das redes. Após revisão, o gol foi concedido.
VILLARREAL TENTAApesar de terminar a primeira etapa perdendo, o Villarreal criou mais chances que o Atlético de Madrid. Com um total de nove finalizações, a equipe da casa parou no goleiro Jan Oblak, que fez três defesas, sendo duas dentro da pequena área.
AMPLIOUNa segunda etapa, o Atlético de Madrid seguiu no ataque, e foi eficente em sua grande tentativa. Em cruzamento de Vrsaljko, a defesa do Villarreal fez o corte, com a bola chegando nos pés de João Félix. O português não titubeou, e marcou o seu.
TENTATIVASO Villarreal chegou muitas vezes ao ataque, e ofereceu muito perigo ao Atlético de Madrid, mas parou na defesa colchonera e, novamente, em seu goleiro, Jan Oblak. O Atlético, por sua vez, não chegou tantas vezes ao ataque quanto o seu adversário.
SEQUÊNCIAO Villarreal enfrenta, às 17h (de Brasília) desta sexta-feira, o Valencia, enquanto o Atlético de Madrid enfrenta, às 12:15h (de Brasília) do próximo domingo, o Real Madrid, em derby da capital espanhola. As duas partidas são válidas pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

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