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Com gols de Salah e Mané, Liverpool vence o Leipzig pela Champions League

Equipe inglesa aproveitou erros defensivos da equipe alemã para marcar com Salah e Mané em partida de ida das oitavas de final...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 18:52

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 18:52

Crédito: Attila KISBENEDEK / AFP
Nesta terça-feira, o RB Leipzig enfrentou o Liverpool em Budapeste pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. Com o seu setor defensivo desorganizado, a equipe alemã viu o seu adversário inglês vencer por 2 a 0, com gols de Salah e Mané, após falhas individuais do Leipzig.
Veja a tabela da Champions LeagueLINHA ALTA​O Liverpool aproveitou a linha alta do Leipzig para atacar, visto que o trio Mukiele, Upamecano e Klostermann estava posicionado próximo ao centro de campo. Com isso, os visitantes aproveitaram a velocidade de Salah e Mané para quebrar esta linha defensiva.
LEIPZIG TENTAAs principais chances do Leipzig aconteceram quando a equipe conseguiu explorar bem o seu lado esquerdo, com Angeliño e Dani Olmo tendo destaque na criação. Na principal chance da equipe na primeira etapa, foi Olmo que acertou a trave.
SALAH ABRE O PLACAR​O Leipzig, apesar de seus erros no posicionamento defensivo, contava com a composição do meio de campo e o goleiro Gulásci para impedir o gol do Liverpool. Na segunda etapa, o time foi pego de surpresa após um passe errado de Sabitzer, que acertou Salah, e o egípcio marcou para o Liverpool.
MAIS UMA FALHA​Com o placar positivo fora de casa, o Liverpool, que se mostrava melhor na partida, seguiu no ataque. O Leipzig não arrumou o seu setor defensivo, e os buracos na zaga continuaram. Em um lançamento para o ataque do time inglês, o zagueiro Upamecano tropeçou, e Mané teve o campo inteiro para atacar e marcar.
SEQUÊNCIAO Leipzig enfrenta, às 11:30h (de Brasília) deste domingo, o Hertha Berlin pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. O Liverpool, por sua vez, enfrenta, às 14:30h (de Brasília) deste sábado, o Everton, em derby válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

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