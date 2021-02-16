Com gols de Salah e Mané, Liverpool vence o Leipzig pela Champions League

Crédito: Attila KISBENEDEK / AFP

Nesta terça-feira, o RB Leipzig enfrentou o Liverpool em Budapeste pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. Com o seu setor defensivo desorganizado, a equipe alemã viu o seu adversário inglês vencer por 2 a 0, com gols de Salah e Mané, após falhas individuais do Leipzig.

Veja a tabela da Champions LeagueLINHA ALTA​O Liverpool aproveitou a linha alta do Leipzig para atacar, visto que o trio Mukiele, Upamecano e Klostermann estava posicionado próximo ao centro de campo. Com isso, os visitantes aproveitaram a velocidade de Salah e Mané para quebrar esta linha defensiva.

LEIPZIG TENTAAs principais chances do Leipzig aconteceram quando a equipe conseguiu explorar bem o seu lado esquerdo, com Angeliño e Dani Olmo tendo destaque na criação. Na principal chance da equipe na primeira etapa, foi Olmo que acertou a trave.

SALAH ABRE O PLACAR​O Leipzig, apesar de seus erros no posicionamento defensivo, contava com a composição do meio de campo e o goleiro Gulásci para impedir o gol do Liverpool. Na segunda etapa, o time foi pego de surpresa após um passe errado de Sabitzer, que acertou Salah, e o egípcio marcou para o Liverpool.

MAIS UMA FALHA​Com o placar positivo fora de casa, o Liverpool, que se mostrava melhor na partida, seguiu no ataque. O Leipzig não arrumou o seu setor defensivo, e os buracos na zaga continuaram. Em um lançamento para o ataque do time inglês, o zagueiro Upamecano tropeçou, e Mané teve o campo inteiro para atacar e marcar.