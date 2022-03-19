Com gols de Rigoni e Luciano, São Paulo vence o Botafogo-SP pelo Paulistão 2022

O São Paulo venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, na tarde deste sábado (19), no Estádio do Morumbi, em última partida válida pela fase de grupos do Campeonato Paulista 2022.SÃO PAULO COMEÇA NO ATAQUE E RIGONI ABRE O PLACARO Tricolor paulista começou a partida com a posse de bola e bastante presente no ataque, com uma atitude ofensiva. Em menos de cinco minutos de jogo, Nathan abriu espaço para a Rigoni, que inaugurou o placar com um cruzamento da intermediária. A bola passou por vários jogadores, atrapalhou o goleiro da equipe adversária e foi quicando para o fundo das redes.TRICOLOR DOMINA A POSSE DE BOLA E BOTAFOGO-SP SENTE DIFICULDADES PARA AVANÇARApós o primeiro gol da equipe são-paulina, o Botafogo-SP sentiu dificuldades para avançar e encontrar espaços na equipe adversária. O São Paulo dominou na posse de bola e conseguiu ocupar melhor o campo de ataque após abrir o placar, em busca do segundo gol para dar tranquilidade ao time.
O time da casa quase ampliou o placar aos 21 minutos de jogo. O atacante Calleri criou uma chance perigosa em cima da Pantera, mas foi defendida pelo goleiro Deivity.
RIGONI PERDE UMA GRANDE CHANCE DO GOL PARA O SÃO PAULOCom um bom passe de Calleri, sem marcação, Rigoni recebeu a bola livre, com o gol aberto, mas bateu para fora e perdeu uma oportunidade inacreditável de marcar o segundo gol para a equipe do Tricolor paulista, que seria, também, seu segundo gol no jogo.
O Tricolor paulista criou chances na parte final da primeira etapa da partida, com bastante presença na área da Pantera, oferecendo perigo constantemente, mas perdeu diversos gols. O São Paulo passou perto de aumentar sua vantagem, mas terminou os primeiros 45 minutos com vantagem mínima.
Fim do primeiro tempo.Luciano fez o segundo gol (Rubens Chiri / São Paulo)SEGUNDO TEMPO COMEÇA COM BOTAFOGO-SP TENTANDO AVANÇARO segundo tempo começou com o Botafogo-SP tentando avançar e buscar chances de empate. A equipe disparou e Bruno Michel, camisa 30 do Pantera, tentou marcar, porém, sua tentativa foi barrada por Thiago Couto, que fez uma boa defesa.
DEIVITY DEFENDE PÊNALTI COBRADO POR NIKÃOApós confirmação de pênalti para o São Paulo, sem Reinaldo, Nikão realizou a cobrança no canto direito, mas foi defendido pelo goleiro Deivity.
BOTAFOGO-SP TENTA AVANÇAR NO PLACAR E CONSEGUE EMPATAREm um contra-ataque do Pantera, Bruno Michel avançou e ficou sozinho com Thiago Couto, tentou finalizar, mas a bola bateu na trave. Porém, o Botafogo-SP conseguiu controlar um pouco mais a partida e crescer nas jogadas.
Jean Victor dominou a bola, que bateu na trave, e logo depois entrou no gol do Tricolor paulista, que conseguiu garantir o empate.SÃO PAULO PERDE O RITMO DE JOGO, MAS LUCIANO MARCAApós pênalti perdido por Nikão, o São Paulo perdeu o ritmo de jogo, mas não conseguiu voltar a avançar e nem a encontrar espaços na defesa do adversário.
Porém, Welington realizou um cruzamento para Alisson, que tentou finalizar, mas bateu na trave. Luciano, que entrou no segundo tempo, conseguiu alcançar a bola a tempo e marcou o segundo gol do Tricolor paulista no jogo. Este foi o primeiro jogo do camisa 11 na temporada 2022 pelo São Paulo.
O Tricolor voltou a dominar a partida nos últimos minutos e tentou buscar um possível terceiro gol para a equipe, mas sem sucesso.
Fim da partida e vitória para o São Paulo, que voltará a campo já na terça para o jogo das quartas de final, às 20h30, contra o São Bernardo, no Morumbi.SÃO PAULO 2 X 1 BOTAFOGO (SP)Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data e horário: 19 de março de 2022, às 16hÁrbitro: Thiago Luis ScarascatAssistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Luis MarquesVAR: Rafael Gomes Felix da SilvaGols: Rigoni (04'/1º T) 1-0, Jean Victor (21´/2ºT) 1-1 e Luciano (40´/ 2ºT) 2-1Cartões amarelos: JeanCartões vermelhos: -Público e renda: 21.827 torcedores / R$ 645.566,00SÃO PAULOTiago Couto, Nathan (Talles, no intervalo), Arboleda, Miranda, Weligton, João Moreira, Patrick (Luciano, no intervalo), Igor Gomes, Alisson, Calleri (Nikão, no intervalo), Rigoni (Juan, aos 29´/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
BOTAFOGO-SP Deivity, Marlon (João Lucas, aos 44´/2ºT), Joseph, Joaquim, Jean, Tárik, Fillipe Souto, Emerson Santos, Bruno Michel, Matheus Carvalho (Tiago Reis, aos 18'/2ºT), Dudu (Mantuan, aos 29'/2ºT). Técnico: Leandro Zago.