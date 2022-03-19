futebol

Com gols de Rigoni e Luciano, São Paulo vence o Botafogo-SP pelo Paulistão 2022

Em última partida válida pela fase de grupos do Campeonato Paulista 2022, o Tricolor Paulista venceu do Pantera por um placar de 2 a 1, com gols de Rigoni e Luciano...
19 mar 2022 às 18:09

Publicado em 19 de Março de 2022 às 18:09

O São Paulo venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, na tarde deste sábado (19), no Estádio do Morumbi, em última partida válida pela fase de grupos do Campeonato Paulista 2022.SÃO PAULO COMEÇA NO ATAQUE E RIGONI ABRE O PLACARO Tricolor paulista começou a partida com a posse de bola e bastante presente no ataque, com uma atitude ofensiva. Em menos de cinco minutos de jogo, Nathan abriu espaço para a Rigoni, que inaugurou o placar com um cruzamento da intermediária. A bola passou por vários jogadores, atrapalhou o goleiro da equipe adversária e foi quicando para o fundo das redes.TRICOLOR DOMINA A POSSE DE BOLA E BOTAFOGO-SP SENTE DIFICULDADES PARA AVANÇARApós o primeiro gol da equipe são-paulina, o Botafogo-SP sentiu dificuldades para avançar e encontrar espaços na equipe adversária. O São Paulo dominou na posse de bola e conseguiu ocupar melhor o campo de ataque após abrir o placar, em busca do segundo gol para dar tranquilidade ao time.
O time da casa quase ampliou o placar aos 21 minutos de jogo. O atacante Calleri criou uma chance perigosa em cima da Pantera, mas foi defendida pelo goleiro Deivity.
RIGONI PERDE UMA GRANDE CHANCE DO GOL PARA O SÃO PAULOCom um bom passe de Calleri, sem marcação, Rigoni recebeu a bola livre, com o gol aberto, mas bateu para fora e perdeu uma oportunidade inacreditável de marcar o segundo gol para a equipe do Tricolor paulista, que seria, também, seu segundo gol no jogo.
O Tricolor paulista criou chances na parte final da primeira etapa da partida, com bastante presença na área da Pantera, oferecendo perigo constantemente, mas perdeu diversos gols. O São Paulo passou perto de aumentar sua vantagem, mas terminou os primeiros 45 minutos com vantagem mínima.
Fim do primeiro tempo.Luciano fez o segundo gol (Rubens Chiri / São Paulo)SEGUNDO TEMPO COMEÇA COM BOTAFOGO-SP TENTANDO AVANÇARO segundo tempo começou com o Botafogo-SP tentando avançar e buscar chances de empate. A equipe disparou e Bruno Michel, camisa 30 do Pantera, tentou marcar, porém, sua tentativa foi barrada por Thiago Couto, que fez uma boa defesa.
DEIVITY DEFENDE PÊNALTI COBRADO POR NIKÃO​Após confirmação de pênalti para o São Paulo, sem Reinaldo, Nikão realizou a cobrança no canto direito, mas foi defendido pelo goleiro Deivity.
BOTAFOGO-SP TENTA AVANÇAR NO PLACAR E CONSEGUE EMPATAR​Em um contra-ataque do Pantera, Bruno Michel avançou e ficou sozinho com Thiago Couto, tentou finalizar, mas a bola bateu na trave. Porém, o Botafogo-SP conseguiu controlar um pouco mais a partida e crescer nas jogadas.
Jean Victor dominou a bola, que bateu na trave, e logo depois entrou no gol do Tricolor paulista, que conseguiu garantir o empate.SÃO PAULO PERDE O RITMO DE JOGO, MAS LUCIANO MARCAApós pênalti perdido por Nikão, o São Paulo perdeu o ritmo de jogo, mas não conseguiu voltar a avançar e nem a encontrar espaços na defesa do adversário.
Porém, Welington realizou um cruzamento para Alisson, que tentou finalizar, mas bateu na trave. Luciano, que entrou no segundo tempo, conseguiu alcançar a bola a tempo e marcou o segundo gol do Tricolor paulista no jogo. Este foi o primeiro jogo do camisa 11 na temporada 2022 pelo São Paulo.
O Tricolor voltou a dominar a partida nos últimos minutos e tentou buscar um possível terceiro gol para a equipe, mas sem sucesso.
Fim da partida e vitória para o São Paulo, que voltará a campo já na terça para o jogo das quartas de final, às 20h30, contra o São Bernardo, no Morumbi.SÃO PAULO 2 X 1 BOTAFOGO (SP)Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data e horário: 19 de março de 2022, às 16hÁrbitro: Thiago Luis ScarascatAssistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Luis MarquesVAR: Rafael Gomes Felix da SilvaGols: Rigoni (04'/1º T) 1-0, Jean Victor (21´/2ºT) 1-1 e Luciano (40´/ 2ºT) 2-1Cartões amarelos: JeanCartões vermelhos: -Público e renda: 21.827 torcedores / R$ 645.566,00SÃO PAULOTiago Couto, Nathan (Talles, no intervalo), Arboleda, Miranda, Weligton, João Moreira, Patrick (Luciano, no intervalo), Igor Gomes, Alisson, Calleri (Nikão, no intervalo), Rigoni (Juan, aos 29´/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
BOTAFOGO-SP Deivity, Marlon (João Lucas, aos 44´/2ºT), Joseph, Joaquim, Jean, Tárik, Fillipe Souto, Emerson Santos, Bruno Michel, Matheus Carvalho (Tiago Reis, aos 18'/2ºT), Dudu (Mantuan, aos 29'/2ºT). Técnico: Leandro Zago.

