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futebol

Com gols de reforços, São Paulo vence jogo-treino contra o São Bernardo

Nikão e Patrick marcaram para o Tricolor na vitória por 2 a 1 diante da equipe do ABC Paulista, em jogo treino disputado no CT da Barra Funda...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 13:51

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 13:51

O São Paulo venceu o São Bernardo por 2 a 1, no CT da Barra Funda, em jogo-treino preparatório para a temporada. Os gols do Tricolor foram marcados por duas caras novas no elenco: Patrick e Nikão. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
Atual campeão do Campeonato Paulista da Série A2 e da Copa Paulista, o time do ABC está na mesma chave do time são-paulino no estadual, o Grupo B, que também conta com Ferroviária e Novorizontino. Sendo assim, caso os dois times avancem, irão se encontrar nas quartas de final.
Na próxima segunda-feira (24), o Tricolor abrirá a reta final da pré-temporada. A estreia no Campeonato Paulista está marcada para quinta-feira (27), às 21h30, em Campinas, contra o Guarani. A semana que vem será a última da pré-temporada da equipe, que abriu mão de disputar torneios amistosos para se preparar melhor no CT da Barra Funda.
Crédito: PatrickmarcouumdosgolsdavitóriasobreoSãoBernardoemjogo-treino(Foto:EricoLeonan/saopaulofc

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