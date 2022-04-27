Com gols de pênaltis, Vila Nova fica no empate com Tombense pela Série B

A Série B voltou nesta semana! Com dois pênaltis, o Vila Nova ficou no empate, em 1 a 1, com o Tombense. Os dois times se enfrentaram pela 4ª rodada da competição, nesta terça-feira (26), no Estádio OBA, em Goiânia. Com a igualdade, os mineiros escapam da zona de rebaixamento. Enquanto isso, os goianos assumem a 8ª colocação.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDOMÍNIO!

Jogando em casa, o Vila Nova entrou em campo para sair com a vitória. Dessa forma, o time dominou os primeiro minutos e não deixou com que o Tombense chegasse com perigo. Aos 11, Arthur Rezende sofreu pênalti de Gustavo. Na cobrança, o próprio meia bateu no cantinho direito do goleiro Felipe Garcia, que quase alcançou.

Apesar de estar na frente do placar, o Tigre seguiu em alta e seguiu com boas oportunidades de ampliar o marcador. Com isso, aos 27, Daniel Amorim mandou na rede pelo lado de fora. Pouco tempo depois, Victor Andrade acabou parando no goleiro Felipe Garcia. Depois disso, o Tombense foi controlando mais, deixando o duelo equilibrado. Aos 38, o árbitro marcou pênalti para os visitantes. Porém, depois de revisão do VAR, voltou atrás.

NA BUSCA PELO GOL!

Na segunda etapa, o Tombense voltou mais forte e teve, inclusive, as primeiras iniciativas do tempo. Aos 7, a bola foi levantada na área do Vila Nova, e Roger Carvalho desviou. Pedro Campanelli defendeu. Depois disso, o jogo ficou mais equilibrado, com o Vila Nova voltando a mostrar a sua intensidade. Aos 22, Pablo Dyego finalizou da entrada da área, mandando nas mãos do goleiro Felipe Garcia. Na sequência, o atacante assustou de novo.

O Vila Nova voltou a dominar o jogo e teve, novamente, boas chances para ampliar o placar. Aos 31, Matheuzinho recebeu na área do Tombense e bateu cruzado de canhota. Para evitar o gol, Felipe Garcia espalmou. O empate veio de pênalti. Aos 37, a arbitragem marcou pênalti em Jean Lucas. O meia foi para a bola e deslocou o goleiro, deixando tudo igual.FICHA TÉCNICAVILA NOVA X TOMBENSE

Local: Estádio OBA, em Goiânia (GO)Data: 26/04/2022 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)Cartões amarelos: Daniel Amorim, Victor Andrade e Alex Silva (Vila Nova); Jean Lucas e Joseph (Tombense)Cartões vermelhos: -

GOLS: Arthur Rezende (13'/1ºT) (1-0); Jean Lucas (37'/2ºT)

VILA NOVA (Técnico: Higo Magalhães)

Pedro Campanelli; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Moacir; Rafinha (Pablo Dyego, aos 19'/2ºT), Wagner (Ralf, aos 18'/2ºT) e Arthur Rezende; Matheuzinho (Diego Tavares, aos 39'/2ºT), Daniel Amorim (Rubens, aos 27'/2ºT) e Victor Andrade.

TOMBENSE (Técnico: Hemerson Maria)

Felipe Garcia; David (Diego Ferreira, aos 17'/2ºT), Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Joseph, Gustavo Cazonatti, Igor Henrique (Jean Lucas, aos 17'/2ºT) e Keké (Everton Galdino, aos 23'/2ºT); Ciel (Vinicius Mingotti, aos 24'/1ºT) e Marcelinho (Gabriel Henrique, aos 17'/2ºT).