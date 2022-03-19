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futebol

Com gols de Osimhen e Pablo Mari expulso, Napoli vence Udinese

Equipe de Luciano Spalletti saiu atrás, mas buscou a virada no segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 12:56

Publicado em 19 de Março de 2022 às 12:56

Apesar do susto, o Napoli conseguiu vencer a Udinese por 2 a 1 de virada pelo Campeonato Italiano. Deulofeu abriu o placar para a equipe visitante, mas Osimhen anotou dois gols na segunda etapa e contribuiu com a vitória da equipe de Luciano Spalletti, que segue na briga pelo Scudetto.SUSTO INICIALNo início da primeira etapa, a Udinese assustou o Napoli e conseguiu largar na frente. Aos 15 minutos, Beto recebeu cruzamento, tentou cabecear no contrapé de Ospina, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 21, Deulofeu recebeu passe na entrada da área e bateu no cantinho para inaugurar o marcador.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
GRANDES DEFESASApós sofrer o gol, o Napoli acordou para o confronto. Aos 32 minutos, Insigne recebeu uma bola pelo lado esquerdo, cortou para o meio e bateu para linda defesa de Silvestri. No fim da primeira etapa, Fabián Ruiz foi encontrado dentro da área e finalizou com desvio na zaga, mas o goleiro da Udinese salvou o gol com os pés.
ELE É DECISIVONa segunda etapa, o Napoli voltou pressionando e empatou a partida nos primeiros minutos com Osimhen aproveitando cruzamento em cobrança de falta e igualando o marcador de cabeça. Aos 17, o atacante nigeriano recebeu cruzamento rasteiro de Di Lorenzo e chegou finalizando para virar a partida. Aos 37, Pablo Mari foi expulso por dar um pontapé em Zielinski.
Crédito: OsimhendecidiudueloentreNapolieUdinesecomdoisgolsmarcados(FILIPPOMONTEFORTE/AFP

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