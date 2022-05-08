Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gols de Neymar e Marquinhos, PSG empata com Troyes pelo Campeonato Francês

Paris Saint-Germain abre dois gols de vantagem, mas sofre empate na volta do intervalo...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 17:52
O Paris Saint-Germain ficou somente no empate por 2 a 2 com o Troyes pela 36ª rodada do Campeonato Francês. A equipe, que já foi campeã, abriu dois gols de vantagem, mas o adversário aproveitou as falhas para igualar o resultado. > Veja a tabela do Campeonato Francês
DUPLA BRASILEIRA!O Paris Saint-Germain foi efetivo nas chegadas ao ataque. Logo no início de jogo, aos seis minutos, Marquinhos aproveitou bom cruzamento de Di Maria para botar a bola para dentro do gol. Depois, aos 25, Neymar marcou o segundo do time de pênalti.
TROYES RESPONDE!Atrás do placar, o Troyes não se intimidou e lutou para diminuir a vantagem no placar. Aos 30 minutos, Nuno Mendes saiu errado e entregou nos pés de Ugbo, que aproveitou o vacilo defensivo para marcar.
TUDO IGUAL!Logo na volta do intervalo, o Troyes entrou ligado em busca do empate e conseguiu um pênalti. O camisa 10 Tardieu foi para a cobrança e converteu com estilo, de cavadinha.
SEQUÊNCIACom o título já conquistado com antecedência, o Paris Saint-Germain cumpre tabela no Campeonato Francês. A equipe volta a campo no sábado contra o Montpellier.
Crédito: PSGsofreempatecomTroyes(Foto:FRANCKFIFE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados