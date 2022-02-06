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futebol

Com gols de Messi e Mbappé, PSG goleia o Lille no Campeonato Francês

Time de Mauricio Pochettino não toma conhecimento dos atuais campeões nacionais e aplica goleada jogando fora de casa. Neymar deve voltar no próximo jogo...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 19:36

LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2022 às 19:36
O Paris Saint-Germain fez mais uma vítima no Campeonato Francês. Neste domingo, a equipe comandada por Mauricio Pochettino visitou o Lille e não tomou conhecimento do adversário ao vencer por 5 a 1. Danilo Pereira (duas vezes), Kimpembe, Messi e Mbappé marcaram os gols. Botman diminuiu.Pressionado desde o início, o PSG abriu o placar aos nove minutos com Danilo Pereira, que aproveitou falha do goleiro depois de cruzamento da esquerda. Botman, porém, deixou tudo igual aos 27, depois de linda jogada de Ben Arfa pela esquerda. O goleiro Donnarumma chegou a tocar na bola, mas não evitou.
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O empate, porém, não durou muito tempo no placar. Quatro minutos depois, Kimpembe fez o segundo, depois de escanteio cobrado por Messi. Ainda no primeiro tempo, o argentino fez gol de cavadinha em erro da zaga. Na etapa final, Danilo marcou o quarto de fora da área e Mbappé fechou a conta com uma pintura em chute de chapa o ângulo.
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O Paris Saint-Germain volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Rennes, em casa, pelo Campeonato Francês. O jogo deve marcar a volta de Neymar aos gramados. O Lille, por sua vez, encara o Montpellier, fora de casa, no sábado.
Crédito: PSG,deMessieMbappé,caminhaparamaisumtítulofrancêscomsobras(Foto:DENISCHARLET/AFP

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