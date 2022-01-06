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Com gols de Matheus Cunha e Renan Lodi, Atlético de Madrid goleia time da terceira divisão na Copa do Rei

Colchoneros não dão chance ao azar e goleiam o modesto Rayo Majadahonda, que disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol. Brasileiros brilham com dois gols no começo...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 19:23

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 19:23

Aúpa, Atléti. Nesta quinta-feira, pela fase de 16 avos de final da Copa do Rei, o Atlético de Madrid encarou Rayo Majadahonda, da terceira divisão, e o time colchonero venceu o rival por 5 a 0. Matheus Cunha e Renan Lodi marcaram os primeiros gols, enquanto Luis Suárez, Griezmann e João Félix fecharam a conta. Com o resultado, o time de Diego Simeone vai às oitavas de final do torneio.BRILHO BRASILEIROO Atlético de Madrid precisou de menos de 30 minutos para fazer 2 a 0. Aos 17, a defesa do Rayo saiu jogando errado, a bola bateu em Carrasco e sobrou para Matheus Cunha, que estava em posição irregular. O camisa 19, sozinho, marcou. Não tem VAR nesta etapa da competição. Aos 26, depois de linda troca de passes, Renan Lodi bateu forte no ângulo e ampliou.
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EL PISTOLEROUm dos principais nomes do Atlético de Madrid, o artilheiro Luis Suárez também deixou sua marca. Ainda na etapa inicial, Llorenta foi na linha de fundo, invadiu a área e tocou para trás. O camisa 9, de primeira, bateu para marcar o terceiro do time de Diego Simeone.
MAIS DOISNo segundo tempo, o Atlético de Madrid diminuiu o ritmo, mas mesmo assim marcou mais duas vezes, ambos com jogadores que saíram do banco. Aos 22, Griezmann tabelou com Correa e bateu no alto para fazer o quarto. Aos 34, Renan Lodi lançou para João Félix, que invadiu a área e bateu de chapa para fechar a conta.
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SEQUÊNCIA​Classificado às oitavas de final, o Atlético de Madrid espanta a zebra e se junta aos gigantes Barcelona e Real Madrid, que garantiram suas vagas na última quarta-feira. Agora, o time de Simeone vira a chave para o Campeonato Espanhol, onde encara o Villarreal, no domingo, fora de casa.
Crédito: Quartomaiorcampeão,AtléticodeMadridbuscaseu11ºtítulodaCopadoRei(Foto:Divulgação/AtléticodeMadrid

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