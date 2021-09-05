Com gols de Lukaku e Hazard, Bélgica vence a República Tcheca nas Eliminatórias Europeias

Crédito: JOHN THYS / AFP

Belgas invictos. Neste domingo, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias, a Bélgica recebeu a República Tcheca e a líder do ranking da Fifa passeou sobre o adversário. Com gols de Romelu Lukaku, Eden Hazard e Alexis Saelemaekers, os Diabos Vermelhos venceram por 3 a 0.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022ESTRELAS DECIDEMNo primeiro tempo, Lukaku e Hazard marcaram para a Bélgica. Aos oito minutos, o centroavante recebeu passe de Vanaken em profundidade e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. No fim da etapa inicial, de novo Vanaken, agora de calcanhar, entregou para o jogador do Real Madrid ampliar.

FECHOU A CONTANo segundo tempo, Lukaku e Hazard, que fizeram os primeiros gols, armaram linda jogada e Saelemaekers recebeu passe sozinho dentro da área. O jogador do Milan só teve o trabalho de tirar do goleiro para fechar o marcador no Estádio Rei Balduíno.

SITUAÇÃOCom o resultado positivo, a Bélgica chegou aos 13 pontos, na liderança do Grupo E, e deixou bem encaminhada a vaga na próxima Copa do Mundo. A República Tcheca, por sua vez, segue com sete pontos, na segunda posição da chave.

+ Ribéry, David Luiz… Confira os jogadores mais valiosos do mundo que estão sem contrato