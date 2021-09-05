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Com gols de Lukaku e Hazard, Bélgica vence a República Tcheca nas Eliminatórias Europeias

Estrelas marcam no primeiro tempo, fazem jogada do terceiro gol na etapa final e Diabos Vermelhos se aproximam cada vez mais na vaga da próxima Copa do Mundo...
LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 19:04

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 19:04

Crédito: JOHN THYS / AFP
Belgas invictos. Neste domingo, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias, a Bélgica recebeu a República Tcheca e a líder do ranking da Fifa passeou sobre o adversário. Com gols de Romelu Lukaku, Eden Hazard e Alexis Saelemaekers, os Diabos Vermelhos venceram por 3 a 0.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022ESTRELAS DECIDEMNo primeiro tempo, Lukaku e Hazard marcaram para a Bélgica. Aos oito minutos, o centroavante recebeu passe de Vanaken em profundidade e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. No fim da etapa inicial, de novo Vanaken, agora de calcanhar, entregou para o jogador do Real Madrid ampliar.
FECHOU A CONTANo segundo tempo, Lukaku e Hazard, que fizeram os primeiros gols, armaram linda jogada e Saelemaekers recebeu passe sozinho dentro da área. O jogador do Milan só teve o trabalho de tirar do goleiro para fechar o marcador no Estádio Rei Balduíno.
SITUAÇÃOCom o resultado positivo, a Bélgica chegou aos 13 pontos, na liderança do Grupo E, e deixou bem encaminhada a vaga na próxima Copa do Mundo. A República Tcheca, por sua vez, segue com sete pontos, na segunda posição da chave.
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SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Grupo E, a Bélgica encara a Bielorrússia, fora de casa, na próxima quarta-feira. A República Tcheca, entretanto, folga nesta jornada e só entra em campo pelas Eliminatórias Europeias na próxima Data-Fifa.

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