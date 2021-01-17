Com gols de Lewandowski e Muller, Bayern vence Freiburg e segue isolado na liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique venceu mais uma na Bundesliga. Pela 18ª rodada, a equipe de Flick recebeu o Freiburg e conquistou os três pontos pelo placar de 2 a 1. Lewandowski e Muller marcaram para os bávaros. Petersen descontou.
Lewandowski segue quebrando recordes. Aos sete minutos do primeiro tempo, o Bayern fez uma linda jogada e o polonês recebeu de Muller, empurrou para o fundo das redes e se tornou o primeiro jogador a marcar 21 gols no primeiro turno da Bundesliga.Aos 17 do segundo tempo, Petersen aproveitou bola rebatida na área para deixar o resultado igual. 13 minutos depois, porém, Sané recebeu cruzamento, ajeitou para Muller, que chutou e colocou o Bayern de Munique na frente novamente.
Com a vitória, a equipe bávara chegou aos 36 pontos e abriu quatro de vantagem para o vice-líder RB Leipzig. O Freiburg, por outro lado, continua com os mesmos 23 e na oitava colocação.