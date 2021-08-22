Com gols de Lewandowski e Gnabry, Bayern de Munique bate o Colônia e vence a primeira na Bundesliga

Depois de empatar na estreia do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique conquistou sua primeira vitória na competição. Neste domingo, a equipe da Baviera recebeu o Colônia na Allianz Arena e bateu o adversário por 3 a 2. Lewandowski e Gnabry (duas vezes) fizeram para os mandantes, enquanto Modeste e Uth marcaram para os visitantes.

EMPATE RELÂMPAGOLogo após sofrer o segundo gol, o Colônia mostrou poder de reação e diminuiu com Modeste, de cabeça, em cruzamento de Jonas Hector. Dois minutos depois, Mark Uth recebeu de Ehizibue e bateu forte para deixar tudo igual na Allianz Arena.