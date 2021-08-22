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Com gols de Lewandowski e Gnabry, Bayern de Munique bate o Colônia e vence a primeira na Bundesliga

Bávaros abrem 2 a 0, sofrem empate em intervalo de apenas dois minutos, mas conseguem voltar a mandar na partida para conquistar três pontos pela segunda rodada do Alemão...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 14:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2021 às 14:33
Depois de empatar na estreia do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique conquistou sua primeira vitória na competição. Neste domingo, a equipe da Baviera recebeu o Colônia na Allianz Arena e bateu o adversário por 3 a 2. Lewandowski e Gnabry (duas vezes) fizeram para os mandantes, enquanto Modeste e Uth marcaram para os visitantes.
EMPATE RELÂMPAGOLogo após sofrer o segundo gol, o Colônia mostrou poder de reação e diminuiu com Modeste, de cabeça, em cruzamento de Jonas Hector. Dois minutos depois, Mark Uth recebeu de Ehizibue e bateu forte para deixar tudo igual na Allianz Arena.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Alemão, Bayern de Munique e Colônia jogam no sábado. O Bayern, mais uma vez em casa, encara o Hertha Berlin, enquanto o Colônia recebe o Bochum.

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