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Com gols de Kane e Son, Tottenham bate o Arsenal em clássico e acirra a disputa por vaga na Champions

Em casa, Spurs não tomam conhecimento do rival londrino pela Premier League e ficam a apenas um ponto dos Gunners, que fecham o G-4 da competição nacional...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 17:35
Baile no clássico londrino. Nesta quinta-feira, em jogo atrasado da 22ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham recebeu o Arsenal e os Spurs venceram os Gunners por 3 a 0, acirrando a disputa por vaga na Champions League. Harry Kane (duas vezes) e Heung-min Son fizeram os gols no Tottenham Hotspur Stadium.DE PÊNALTIJogando em casa, o Tottenham mandou na partida durante o primeiro tempo e abriu o marcador aos 22 minutos. Cédric Soares fez pênalti em Son, que Harry Kane bateu bem, deslocando de Ramsdale para fazer o primeiro.
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UM A MENOSA situação do Arsenal, que já era difícil, ficou ainda pior aos 33 minutos, depois que Holding foi expulso. Sete minutos antes, o defensor recebeu amarelo por falta em Son. Na sequência, ele recebeu a segunda advertência por nova falta no sul-coreano.
ELE DE NOVOAinda no primeiro tempo, aos 37 minutos, o Tottenham ampliou, novamente com Kane. Após cobrança de escanteio pela direita, Bentancur desviou de cabeça na primeira trave e o camisa 10 apareceu livre para empurrar para o gol.
AMPLIOUNo início do segundo tempo, com dois minutos, Son fez o terceiro do Tottenham e deu ainda mais tranquilidade aos Spurs. Depois de jogada pela direita e bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para o camisa 7, que bateu bem e fez mais um.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Tottenham chega aos 65 pontos, na quinta colocação, mas agora está a apenas um ponto do Arsenal, que fecha o G-4. Os dois clubes lutam diretamente por uma vaga na próxima edição da Champions League, restando dois jogos para o fim do Campeonato Inglês.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
SEQUÊNCIA​Tottenham e Arsenal voltam a campo pelo Campeonato Inglês nos próximos dias. No domingo, os Spurs encaram o Burnley, novamente em casa. No dia seguinte, os Gunners encaram o Newcastle, fora de casa.
Crédito: TottenhambrigadiretamentecomoArsenalporumavaganapróximaChampionsLeague(Foto:GLYNKIRK/AFP

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