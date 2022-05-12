Com gols de Kane e Son, Tottenham bate o Arsenal em clássico e acirra a disputa por vaga na Champions

Baile no clássico londrino. Nesta quinta-feira, em jogo atrasado da 22ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham recebeu o Arsenal e os Spurs venceram os Gunners por 3 a 0, acirrando a disputa por vaga na Champions League. Harry Kane (duas vezes) e Heung-min Son fizeram os gols no Tottenham Hotspur Stadium.DE PÊNALTIJogando em casa, o Tottenham mandou na partida durante o primeiro tempo e abriu o marcador aos 22 minutos. Cédric Soares fez pênalti em Son, que Harry Kane bateu bem, deslocando de Ramsdale para fazer o primeiro.

+ Com Neymar, Messi e CR7, Forbes divulga ranking dos atletas mais bem pagos do mundo

UM A MENOSA situação do Arsenal, que já era difícil, ficou ainda pior aos 33 minutos, depois que Holding foi expulso. Sete minutos antes, o defensor recebeu amarelo por falta em Son. Na sequência, ele recebeu a segunda advertência por nova falta no sul-coreano.

ELE DE NOVOAinda no primeiro tempo, aos 37 minutos, o Tottenham ampliou, novamente com Kane. Após cobrança de escanteio pela direita, Bentancur desviou de cabeça na primeira trave e o camisa 10 apareceu livre para empurrar para o gol.

AMPLIOUNo início do segundo tempo, com dois minutos, Son fez o terceiro do Tottenham e deu ainda mais tranquilidade aos Spurs. Depois de jogada pela direita e bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para o camisa 7, que bateu bem e fez mais um.

SITUAÇÃOCom a vitória, o Tottenham chega aos 65 pontos, na quinta colocação, mas agora está a apenas um ponto do Arsenal, que fecha o G-4. Os dois clubes lutam diretamente por uma vaga na próxima edição da Champions League, restando dois jogos para o fim do Campeonato Inglês.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League

SEQUÊNCIA​Tottenham e Arsenal voltam a campo pelo Campeonato Inglês nos próximos dias. No domingo, os Spurs encaram o Burnley, novamente em casa. No dia seguinte, os Gunners encaram o Newcastle, fora de casa.