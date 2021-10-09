Com gols de Hulk e Diego Costa, Galo derrota o Ceará e mantém distância segura na ponta do Brasileirão

O Atlético-MG foi eficiente e venceu o Ceará por 3 a 1, neste sábado, 9 de outubro, no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro O time mineiro teve controle da maioria das ações do jogo e levou os três pontos para casa, graças aos gols de Hulk, duas vezes, Diego Costa, com Gabriel Lacerda, descontando para o Vozão.
O time comandando por Cuca não teve uma jornada brilhante, mas foi pragmático e focou nos três pontos para manter a liderança do Brasileiro, agora com 53 pontos. o Vozão segue com 29 pontos, na 13º posição.
O Galo agora está com 14 pontos de frente para Flamengo e Palmeiras e está seguro na pomta da competição. O proximos jogo do alvinegro é contra o Santos, 13 de outubro, em BH. Já o vozão encara o São Paulo, quinta-feira, 14. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 3 x 1 CEARÁData: 9 de outubro de 2021Horário: 16h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Bruno Raphael Pires e Cristhian Passos Sorence (ambos de GO)VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Gols: Hulk, aos 31'-1ºT(1-0) Hulk, aos 54'-1ºT(2-0), Diego, Costa, aos 41'-2ºT(3-0), Gabriel Lacertada, aos 48'-2ºT(3-1)Cartões amarelos: Messias (CEA), Bruno Pacheco (CEA), Geoavane (CEA), Hair (ATL)Cartões vermelhos:-
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello e Dodô; Allan, Jair (Sasha), Zaracho (Calebe) e Borrero (Diego Costa); Hulk (Tchê Tchê) e Keno (Nacho)
CEARÁ (Técnico: Tiago Nunes)
Richard, Igor, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane(Ganriel Lacerda), Lima (Pedro Naressi), Vina (Gabriel Santos); Kelvyn, , Airton Rick) ,Clebão 9Mendoza).