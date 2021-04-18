Com gols de Greenwood e Cavani, Manchester United vence o Burnley e reduz vantagem do Manchester City

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O sonho continua vivo. Neste domingo, o Manchester United recebeu o Burnley pelo Campeonato Inglês e os Diabos Vermelhos venceram por 3 a 1. Com o resultado, a equipe de Solskjaer chegou aos 66 pontos e reduziu a vantagem do rival Manchester City, líder do torneio, para oito pontos. Greenwood (duas vezes) e Cavani marcaram para os donos da casa. Tarkowski descontou.

+ Veja a tabela da Premier LeagueBRILHO DO MENINODepois de um primeiro tempo sem gols, o Manchester United abriu o placar com apenas dois minutos da segunda etapa. Rashford fez jogada pela esquerda e tocou para Bruno Fernandes, que deixou passar para Greenwood bater de primeira e marcar. Pouco depois, porém, Tarkowski empatou de cabeça. No fim, Greenwood marcou mais uma vez em chute desviado em Cork.

CONTRA-ATAQUE MORTALQuando o resultado de 2 a 1 parecia definitivo, o Manchester United marcou o terceiro em uma jogada muito rápida. O Burnley se lançou ao ataque desesperadamente e abriu a defesa. Em contra-ataque, Bruno Fernandes tocou para Van de Beek, que encontrou Cavani livre na pequena área. O uruguaio só teve o trabalho de empurrar para as redes.

DIMINUIU A VANTAGEMCom a vitória, o Manchester United foi aos 66 pontos e agora está a oito do líder Manchester City. A seis jogos do fim do Campeonato Inglês, os Diabos Vermelhos ainda sonham com o título nacional.

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