Com gols de Gnabry e Lewandowski, Bayern elimina o Lyon e pega o PSG na final da Liga dos Campeões

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O Bayern de Munique está na final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, o time alemão enfrentou o Lyon, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e venceu por 3 a 0. Gnabry, duas vezes, e Lewandowski marcaram os gols. O adversário na decisão será o PSG, no próximo domingo.

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SUSTO NO INÍCIOO Lyon não tomou conhecimento do poderoso Bayern e foi quem criou as melhores ações no início do jogo. Primeiro Depay ficou cara a cara com Neuer, driblou o goleiro, mas bateu para fora. A outra grande chance foi como centroavante Ekambi. O jogador recebeu pela direita, encarou a marcação, deixou um defensor no chão e finalizou na trave.

ELE RESOLVESe o Lyon não aproveitou as chances que teve, o Bayern mostrou porque é letal. Logo em seguida ao gol perdido por Ekambi, Gnabry recebeu de Kimmich na direita, cortou para o meio no melhor estilo Robben, e acertou um chute de rara felicidade no ângulo de Anthony Lopes. Ainda na primeira etapa, o camisa 22 ampliou. Em jogada que o próprio começou, Perisic tocou para Lewandowski no meio da área. O camisa 9 não conseguiu marcar, mas Gnabry aproveitou a sobra e empurrou para o fundo das redes.

ADMINISTRANDO A VANTAGEMNo segundo tempo, com o resultado confortável, o Bayern resolveu tirar o pé do acelerador e administrou o jogo. O Lyon chegou a assustar em algumas oportunidades, mas não foi o suficiente para vencer o goleiro Manuel Neuer.

O ARTILHEIRONão podia faltar o gol de Robert Lewandowski. Quando o jogo já parecia definido, o polonês marcou o seu 15º gol na atual edição da Liga dos Campeões. Aos 42 minutos, Kimmich bateu falta na linha de fundo e o centroavante subiu de cabeça para fechar o caixão. Na temporada, são 55 gols.

EM BUSCA DO HEXAO Bayern de Munique agora vai em busca do seu sexto título na Liga dos Campeões da Europa. Será a terceira final dos bávaros na década. Em 2012, os alemães perderam para o Chelsea. No ano seguinte, vitória sobre o rival Borussia Dortmund. Na história, é a 11ª final do Bayern.