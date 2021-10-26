Com gols de Giroud, Milan vence o Torino e dispara na liderança do Campeonato Italiano

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

O Milan venceu o Torino nesta terça-feira e disparou na liderança do Campeonato Italiano. Após a vitória por 1 a 0 com gol de Olivier Giroud, a equipe rossonera, mesmo com um jogo a mais, espera resultados de seus adversários para manter a ponta da tabela.Veja a tabela do Italiano

MARCOUJá no início do confronto desta terça-feira, o Milan foi superior no campo de ataque, e conseguiu abrir o placar aos quatorze minutos. Após assistência do meio-campista Rade Krunic, a equipe rossonera foi eficaz com gol marcado por Giroud.

PRESSÃOApós abrir o placar, o Milan seguiu no campo ofensivo durante o primeiro tempo, e buscou aumentar a sua vantagem contra o Torino. Com um total de oito finalizações, o time da casa não conseguiu marcar mais gols, e o seu adversário pouco fez.

ATAQUENo segundo tempo, a situação geral das duas equipes mudou, e quem permaneceu mais tempo no ataque foi o Torino. Com nove finalizações contra apenas duas do Milan, os visitantes não acertaram a mira, e não marcaram o gol de empate.

LIDERANÇACom a vitória, o Milan assumiu a primeira colocação isolada do Campeonato Italiano, mas está com um jogo a mais que seus adversários. São 28 pontos para o time rossonero, enquanto o Napoli aparece na segunda colocação com 25 pontos e um jogo a menos.