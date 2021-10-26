Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gols de Giroud, Milan vence o Torino e dispara na liderança do Campeonato Italiano
futebol

Com gols de Giroud, Milan vence o Torino e dispara na liderança do Campeonato Italiano

Em vitória por 1 a 0, Milan somou mais três pontos para aumentar a sua diferença em relações aos seus adversários...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 17:45
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O Milan venceu o Torino nesta terça-feira e disparou na liderança do Campeonato Italiano. Após a vitória por 1 a 0 com gol de Olivier Giroud, a equipe rossonera, mesmo com um jogo a mais, espera resultados de seus adversários para manter a ponta da tabela.Veja a tabela do Italiano
MARCOUJá no início do confronto desta terça-feira, o Milan foi superior no campo de ataque, e conseguiu abrir o placar aos quatorze minutos. Após assistência do meio-campista Rade Krunic, a equipe rossonera foi eficaz com gol marcado por Giroud.
PRESSÃOApós abrir o placar, o Milan seguiu no campo ofensivo durante o primeiro tempo, e buscou aumentar a sua vantagem contra o Torino. Com um total de oito finalizações, o time da casa não conseguiu marcar mais gols, e o seu adversário pouco fez.
ATAQUENo segundo tempo, a situação geral das duas equipes mudou, e quem permaneceu mais tempo no ataque foi o Torino. Com nove finalizações contra apenas duas do Milan, os visitantes não acertaram a mira, e não marcaram o gol de empate.
LIDERANÇACom a vitória, o Milan assumiu a primeira colocação isolada do Campeonato Italiano, mas está com um jogo a mais que seus adversários. São 28 pontos para o time rossonero, enquanto o Napoli aparece na segunda colocação com 25 pontos e um jogo a menos.
SEQUÊNCIAO Milan enfrenta a Roma neste domingo, às 16:45h (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. O Torino, por sua vez, enfrenta a Sampdoria no sábado, às 15:45h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados