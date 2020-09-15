Com gols de Fabrício e Higor Meritão, Paraná derrota o CRB e assume liderança da Série B

Crédito: (Reprodução/SporTV

Jogando em casa, no estádio Durival Britto, a equipe do Paraná não deu chances para o CRB na noite desta segunda-feira (14), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Não sofrendo grandes sustos durante os 90 minutos, a equipe de Allan Aal encontrou seus gols com Fabrício, no primeiro tempo, e Higor Meritão, já no segundo, para conquistar mais um feito.

Com o resultado, o Tricolor pulou para a primeira colocação, somando agora 20 pontos, e terá que aguardar outros jogos na rodada para saber se irá seguir como líder da competição. Já o Galo, que tinha pretensões de encostar no G4, acabou estacionando com seus 13 pontos, caindo para a 10ª posição.O jogo

Tentando pressionar a saída de bola do Paraná no início, o CRB, aos poucos, foi ficando sem espaços para tentar criar as jogadas. Com isso, os donos da casa passaram partiram pra cima e, assim como fez o adversário, também optou pela pressão conseguindo seu espaço em seu campo de ataque.

Com o passar do tempo, o time comandado por Allan Aal seguia melhor. Até meados dos 30 minutos, poucas eram as chances da equipe alagoana, que, por sua vez, apenas se segurava do jeito que podia principalmente nas jogadas aéreas.

Após muita insistência, já na reta final da etapa, aos 40 minutos, e equipe do Paraná tirou o zero do placar. Após cobrança de escanteio de Jean, a defesa do Galo até conseguiu afastar, porém no rebote, Fabrício mandou pro fundo das redes. 1 a 0.

No retorno das equipes para a etapa final, apenas o CRB optou por algumas mudanças. Entretanto quem conseguiu marcar mais um foi a equipe da casa. Logo no primeiro minuto, Higor Meritão, após boa jogada entre Reginaldo Júnior e Renan Bressan, recebeu a bola e finalizou entre a marcação rival. 2 a 0.

Mais tranquilo no jogo, o Paraná ainda seguiu em cima do adversário pressionando sua saída de bola. Já pelo lado do Galo, o negócio era correr atrás do prejuízo. Após algumas substituições, o time comandado por Marcelo Cabo passou a pressionar um pouco os donos da casa até meados dos 30 minutos, porém não obteve sucesso nas investidas.